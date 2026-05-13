Un búho causó sorpresa en pleno centro de La Plata

La mañana en Plaza San Martín tuvo una visita inesperada que rápidamente llamó la atención de quienes pasaban por el lugar: un búho apareció sobre el sector peatonal y fue fotografiado por vecinos y transeúntes que no salían de su asombro.

El ave, que permaneció varios minutos quieta en uno de los sectores de la plaza céntrica de La Plata, generó curiosidad y preocupación, ya que algunos sospechaban que podía estar herida o desorientada. Las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales.

Según especialistas y registros de aves de Argentina, el ejemplar sería un “lechuzón orejudo”, una especie de búho de tamaño mediano reconocible por las largas plumas sobre su cabeza que simulan orejas. También se destaca por sus ojos claros y su plumaje amarronado con franjas oscuras.

El lechuzón orejudo habita distintos ambientes abiertos, bosques y zonas arboladas de Sudamérica, y suele tener hábitos nocturnos o crepusculares. En general, se alimenta de pequeños roedores, aves e insectos.

La aparición del animal en pleno centro platense despertó todo tipo de comentarios entre quienes transitaban por Plaza San Martín, especialmente por lo inusual de encontrar este tipo de aves rapaces en una zona tan concurrida de la ciudad. Algunos vecinos incluso se acercaron para intentar asistirlo mientras aguardaban la llegada de especialistas.