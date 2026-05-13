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Otro amanecer de invierno en La Plata y a cuánto llegará la máxima este miércoles

Otro amanecer de invierno en La Plata y a cuánto llegará la máxima este miércoles
13 de Mayo de 2026 | 07:09

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En La Plata y ciudades aledañas continúan, en pleno otoño, los amaneceres con temperaturas propias del invierno en medio de la corriente de aire polar que se instaló en la Región tras las tormentas de lluvia y viento que azotaron durante la semana pasada.

Para este miércoles el Servició Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cielo algo nublado a parcialmente nublado hacia la tarde, vientos leves rotando del sudeste al sudoeste y temperatura mínima de 5 grados y máxima de 15. No obstante, la sensación térmica llegó a descender hasta los 3 grados en las primeras horas de la jornada.

Cómo sigue el tiempo   

El jueves, en tanto, se presentará con cielo parcialmente nublado a ligeramente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 6 grados y máxima de 17.

Mientras que para el viernes se espera cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 7 grados y máxima de 19 grados.

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