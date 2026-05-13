Trump llegó a China para conversaciones sobre Irán, comercio y ventas de armas a Taiwán

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Mañana se reunirá con el presidente chino Xi Jinping
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Beijing para sus esperadas conversaciones con el presidente chino Xi Jinping sobre la guerra con Irán, el comercio y las ventas de armas estadounidenses a Taiwán.
La parte central de la cumbre no ocurrirá hasta mañana, cuando los líderes celebren conversaciones bilaterales y un almuerzo formal. Pero las autoridades chinas ofrecieron a Trump una bienvenida después de que aterrizara en la capital china.
"Somos las dos superpotencias", manifestó Trump a los periodistas al salir de la Casa Blanca el martes. "Somos la nación más fuerte del planeta en términos militares. Se considera que China es la segunda".
Aunque a Trump le gusta proyectar una imagen de fortaleza, la visita ocurre en un momento delicado para su presidencia, ya que su popularidad en el país se ha visto afectada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y por el aumento de la inflación como consecuencia de ese conflicto. El presidente republicano busca una victoria con la firma de acuerdos con China para que compre más soja, carne de res y aeronaves estadounidenses, y afirma que hablará con Xi sobre comercio "más que sobre cualquier otra cosa".
El gobierno de Trump espera iniciar el proceso para establecer una "Junta de Comercio" con China a fin de abordar las diferencias entre ambos países. La junta podría ayudar a evitar la guerra comercial que se encendió el año pasado tras los aumentos en los aranceles implementados por Trump, una medida a la que China respondió mediante el control de tierras raras. Eso condujo a una tregua de un año el pasado octubre.
Pero Trump llega a Beijing en un momento en que Irán sigue dominando su agenda interna. La guerra ha provocado el cierre de facto del estrecho de Ormuz, dejando varados a buques cisterna que transportan petróleo y gas natural, y haciendo que los precios de la energía se disparen a niveles que podrían afectar el crecimiento económico mundial. El presidente de Estados Unidos declaró que Xi no necesitaba ayudar a resolver el conflicto, aunque el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, estuvo en Beijing la semana pasada.
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"Tenemos muchas cosas que discutir. No diría que Irán sea una de ellas, para ser sincero, porque tenemos a Irán muy bajo control", comentó Trump a los periodistas el martes.
La situación de Taiwán también parece ser un tema importante, ya que China está descontenta con los planes de Estados Unidos de vender armas a la isla autogobernada que el gobierno chino reclama como parte de su propio territorio.
Trump dijo a los periodistas el lunes que hablaría con Xi sobre un paquete de armas de 11.000 millones de dólares para Taiwán que el gobierno de Estados Unidos autorizó en diciembre pero que aún no ha comenzado a cumplir. El paquete de armas es el mayor jamás aprobado para Taiwán.
Al mismo tiempo, Taiwán, como el principal fabricante de chips del mundo, se ha vuelto esencial para el desarrollo de la IA, y Estados Unidos ha importado en lo que va de año más bienes de Taiwán que de China. Trump ha intentado usar programas de la era Biden y sus propios acuerdos para llevar más fabricación de chips a Estados Unidos.
"Vamos a tener una gran relación durante muchas, muchas décadas", expresó Trump sobre Estados Unidos y China. Trump emprendió el viaje con una comitiva de asesores, familiares y líderes del mundo empresarial, incluidos Jensen Huang, de Nvidia, y Elon Musk, de Tesla y SpaceX. Mientras volaba a Beijing, Trump publicó en redes sociales que su "primera petición" a Xi durante la visita será pedir que refuerce la presencia de empresas estadounidenses en China.
"Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que 'abra' China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto", escribió Trump.
Pese a la confianza que Trump muestra hacia afuera, China parece estar entrando en la reunión desde "una posición mucho más fuerte", dijo Scott Kennedy, asesor sobre negocios y economía chinos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, de Washington. A China le gustaría reducir las restricciones tecnológicas para acceder a chips informáticos y encontrar maneras de reducir los aranceles, entre otros objetivos.
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