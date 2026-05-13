1233 pasajeros y 500 tripulantes de un crucero confinados por brote de gastroenteritis: una muerte confirmada

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La pesadilla a bordo de un crucero en Francia mantiene confinadas a más de 1.700 personas luego de que un pasajero muriera en medio de un brote de gastroenteritis que encendió las alarmas sanitarias en Europa. El barco, perteneciente a la compañía Ambassador Cruise Line, permanece detenido en el puerto de Burdeos mientras las autoridades investigan el origen del contagio.
La situación comenzó cuando varios pasajeros y miembros de la tripulación empezaron a presentar síntomas compatibles con gastroenteritis, principalmente vómitos y diarrea. Poco después, un hombre británico de más de 90 años falleció a bordo y las autoridades sanitarias francesas ordenaron medidas de aislamiento preventivo para todos los ocupantes del buque.
Según informaron medios europeos, el crucero llevaba 1.233 pasajeros y alrededor de 500 tripulantes, la mayoría provenientes del Reino Unido e Irlanda. El barco había partido desde Belfast y realizó escalas en Liverpool y Brest antes de arribar a Burdeos. Estaba previsto que continuara viaje hacia España, aunque el itinerario quedó suspendido.
En un primer momento se sospechó de un brote de norovirus, una infección altamente contagiosa frecuente en cruceros y espacios cerrados. Sin embargo, las primeras pruebas descartaron esa hipótesis y ahora se investiga si pudo tratarse de una intoxicación alimentaria u otro tipo de infección gastrointestinal. Las muestras fueron enviadas a hospitales de Burdeos para estudios complementarios.
Las autoridades francesas desplegaron equipos médicos en el puerto y dispusieron que los pasajeros permanezcan confinados dentro del barco mientras avanzan los análisis. Los enfermos fueron aislados y atendidos a bordo para evitar una propagación mayor. Hasta el momento, cerca de 50 personas presentaron síntomas.
El episodio ocurre pocos días después de otro caso que sacudió al sector de los cruceros en Europa: el brote de hantavirus detectado en el buque MV Hondius, que dejó tres muertos y obligó a un operativo sanitario internacional. Aunque las autoridades aclararon que ambos hechos no están relacionados, el nuevo caso volvió a generar preocupación por las condiciones sanitarias en este tipo de embarcaciones.
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