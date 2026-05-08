AySA cortará el agua toda la semana y estos son los barrios afectados

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La empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) realizará cortes programados de agua potable en diversas localidades de Quilmes mediante su Plan Integral de Mejora y Mantenimiento hasta el jueves 14 de mayo. Las cuadrillas trabajarán en las redes de distribución de 8 a 18 horas para optimizar el suministro en el distrito. Esta medida afectará a los vecinos de Bernal Oeste, Villa La Florida, San Francisco Solano y Quilmes Oeste. La compañía informó que el servicio presentará baja presión o falta total de agua durante el desarrollo de las tareas técnicas.
El cronograma de obras iniciará el lunes 11 de mayo en las zonas de Villa La Florida y San Francisco Solano. El perímetro de los trabajos comprende las calles 838, 875, 849, las avenidas Monteverde y Ribereña Las Piedras y el arroyo Las Piedras. Los operarios ejecutarán maniobras de mantenimiento en las tuberías principales para mejorar la presión futura. El personal técnico estima que la normalización del flujo ocurrirá de forma paulatina tras el cierre de cada jornada laboral.
Las tareas se trasladarán a Quilmes Oeste el martes 12 de mayo. Los inconvenientes en el servicio alcanzarán el sector delimitado por Triunvirato, General Acha, Carlos Pellegrini, avenida Calchaquí, Rodolfo López, 12 de Octubre y Camino General Belgrano. La empresa busca la mejora del abastecimiento en esta zona crítica de la concesión con estas intervenciones preventivas. El suministro se restablecerá hacia el final de la tarde del mismo martes.
Los trabajos continuarán en sectores de Bernal Oeste y Quilmes Oeste durante el miércoles 13 y el jueves 14 de mayo. El área afectada en estos días abarca la calle 812, Camino General Belgrano, Sessa y la avenida Donato Álvarez. AySA busca la optimización de la distribución del recurso una vez que los técnicos finalicen las tareas en los nodos de la red. La infraestructura local recibirá mejoras estructurales para evitar roturas imprevistas en los meses venideros.
Los usuarios disponen de canales oficiales de comunicación para realizar consultas o reclamos ante cualquier eventualidad. Los vecinos pueden escribir al número de WhatsApp 11-5984-5794 o contactar a la empresa a través de sus redes sociales. La línea telefónica gratuita 0800-321-AGUA también atiende llamadas las 24 horas del día. La compañía recomienda que los hogares cuenten con reservas de agua previas al inicio de las obras en cada barrio.
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