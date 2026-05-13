Tras la masiva marcha universitaria, el Gobierno se mantiene firme, dice que la Ley "nació muerta" y espera que resuelva la Corte

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Mientras se realizaba la concentración, el presidente Milei replicaba en redes sociales mensajes criticando la movilización
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Mientras se realizaba una nueva marcha universitaria en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno redobló las críticas, descartó que se haya puesto en marcha un desfinanciamiento y ratificó la continuidad de su postura.
A través del ministerio de Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello, se rechazaron las críticas “contra el ajuste universitario”, como reza una de las consignas de la movilización. Y se anunció, a través de la cuenta de X de la cartera, el lanzamiento de un micrositio en el que van a figurar datos públicos de la educación superior. Por ejemplo, se reflejará la cantidad de alumnos regulares, la tasa de egreso, el presupuesto y el costo por graduado.
“El Ministerio de Capital Humano, a través de la subsecretaría de Políticas Universitarias, informa que frente a las denuncias sobre un supuesto desfinanciamiento de las Universidades Nacionales, resulta imperioso analizar los datos reales que sustentan la gestión de los recursos públicos”, indicó en un comunicado.
“Además, lanzamos una nueva plataforma que permitirá conocer la realidad de cada una de las universidades nacionales con datos actualizados y fehacientes”, sostuvo la cartera.
En ese marco, el presidente Javier Milei reposteaba en redes sociales mensajes a través de los que se buscaba partidizar la movilización, como el de Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, que decía: “Posta que estallo que una vez por año marchan para que no cierren las universidades que nadie quiere cerrar”. Otro de los posteos que Milei avaló decía: "Hoy marcha de la oposición escudándose cobardemente en la defensa de la universidad pública. Los mismos de siempre haciendo lo único que saben hacer: intentar desestabilizar”. Y otro que también replicó señalaba: "La universidad pública no está en peligro. La caja sin control, sí. Y eso les duele”.
En el Gobierno esperan que la Corte Suprema de Justicia se defina sobre la norma del financiamiento universitario aprobada por el Congreso y que no se aplica. Desde el oficialismo aseguran que no existe un incumplimiento de no aplicar la ley ya que la medida cautelar solicitada "no está firme hasta que no se expida la Corte", según indicaron.
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Asimismo, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Alvarez, señaló que pueden juntarse “cien mil, un millón o cinco millones de personas” en referencia a la multitudinaria Marcha Universitaria y añadió “pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”.
“Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, expresó Alejandro Alvarez, quien además remarcó que la movilización del martes a Plaza de Mayo “fue organizada por los partidos opositores”.
Además, el funcionario manifestó que “la ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos. Si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto“.
“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad. Los legisladores y el Presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, señaló Alvarez.
También habló acerca de los criterios actuales en la asignación de recursos a las universidades y dijo que, “el sistema existe para generar graduados”, a la vez que agregó que “principalmente, la función es formar gente”, subrayó manifestó que existe una “desvirtuación completa” porque parte del presupuesto se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” más que a la formación académica.
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