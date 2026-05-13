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Trabajadores y jubilados realizarán un “abrazo simbólico” en la sede de PAMI La Plata

Trabajadores y jubilados realizarán un “abrazo simbólico” en la sede de PAMI La Plata
13 de Mayo de 2026 | 08:12

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Trabajadores de PAMI, junto a organizaciones sindicales y sociales, realizarán este miércoles una jornada de protesta frente a la sede de PAMI UGL VII de La Plata, ubicada en calle 7 entre 35 y 36, en el marco de un nuevo aniversario de la obra social de jubilados y pensionados.

La convocatoria fue difundida por SUTEPA La Plata junto a FESINTRAS y la CTA, bajo la consigna “Abrazo a PAMI”, y está prevista para hoy a las 12.30 horas. Según expresaron los organizadores, la actividad busca visibilizar el rechazo “al vaciamiento” del organismo y reclamar mejoras salariales y la restitución de prestaciones médicas y sociales.

“Realizaremos un abrazo simbólico a la institución en defensa de sus trabajadorxs, jubiladxs y prestaciones”, señalaron desde la convocatoria difundida en redes y entre trabajadores del sector.

Además, desde los gremios vienen alertando sobre una situación crítica dentro del sistema de atención, con denuncias por demoras, recortes y dificultades en el acceso a prestaciones médicas para afiliados. En ese contexto, sostienen que la situación afecta tanto a trabajadores como a jubilados que dependen de la cobertura de PAMI.

La protesta se desarrollará frente a la sede platense y se espera la participación de empleados, jubilados y distintos sectores sindicales de la región.

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