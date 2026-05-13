SUTEBA elige al sucesor de Roberto Baradel, el histórico sindicalista que deja el cargo tras 22 años

Tal como informó en exclusiva EL DÍA, uno de los dos principales sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires, que agrupa un tercio de los afiliados del sector, irá a las urnas para definir su conducción. Se trata del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que tendrá tres listas en pugna para elegir al sucesor del histórico Roberto Baradel.

Al igual que hizo la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que el pasado 5 de mayo reeligió por cuatro años a Liliana Olivera, este miércoles será Suteba quien renovará sus nombres a nivel provincial y en las secciones. La entidad representa a docentes de todos los niveles y modalidades, al tiempo que es la base de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) en la provincia.

La boleta del oficialismo estará encabezada por María Laura Torre, actual secretaria adjunta del sindicato y una de las dirigentes de confianza de Baradel, quien preside la entidad desde 2004. Ese año inició el primero de sus mandatos en el gremio al reemplazar a otro dirigente histórico: Hugo Yasky.

A Torre acompañan en la Lista Celeste-Violeta María Cattaneo y Silvia Almazán, que conforman la conducción actual, y se postulan a secretarias generales adjuntas. Mientras que la izquierdista Lista Multicolor lleva como candidata a secretaria general a María Elisa Salgado (que conduce el Suteba de Tigre), la Azul y Blanca, identificada con el Partido Comunista Revolucionario (PCR), lleva en lo alto de la lista a Myriam Marinozzi (jefa de la seccional Berazategui).