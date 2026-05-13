SUTEBA elige al sucesor de Roberto Baradel, el histórico sindicalista que deja el cargo tras 22 años

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Tres listas competirán por el control de uno de los sindicatos clave en la provincia de Buenos Aires. María Laura Torre, la favorita.
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Tal como informó en exclusiva EL DÍA, uno de los dos principales sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires, que agrupa un tercio de los afiliados del sector, irá a las urnas para definir su conducción. Se trata del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que tendrá tres listas en pugna para elegir al sucesor del histórico Roberto Baradel.
Al igual que hizo la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que el pasado 5 de mayo reeligió por cuatro años a Liliana Olivera, este miércoles será Suteba quien renovará sus nombres a nivel provincial y en las secciones. La entidad representa a docentes de todos los niveles y modalidades, al tiempo que es la base de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) en la provincia.
La boleta del oficialismo estará encabezada por María Laura Torre, actual secretaria adjunta del sindicato y una de las dirigentes de confianza de Baradel, quien preside la entidad desde 2004. Ese año inició el primero de sus mandatos en el gremio al reemplazar a otro dirigente histórico: Hugo Yasky.
A Torre acompañan en la Lista Celeste-Violeta María Cattaneo y Silvia Almazán, que conforman la conducción actual, y se postulan a secretarias generales adjuntas. Mientras que la izquierdista Lista Multicolor lleva como candidata a secretaria general a María Elisa Salgado (que conduce el Suteba de Tigre), la Azul y Blanca, identificada con el Partido Comunista Revolucionario (PCR), lleva en lo alto de la lista a Myriam Marinozzi (jefa de la seccional Berazategui).
A diferencia de FEB, en el caso de Suteba hay distritos que la conducción está a cargo de la oposición a Baradel y que también irá a las urnas este 13 de mayo. En este momento las seccionales de Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz tienen conducciones de la Multicolor, pero también condujo en distintos períodos la seccionales de La Matanza, La Plata, Ensenada, Escobar, General Madariaga, General Sarmiento. La Azul y Blanca, en tanto, maneja los destinos de la seccional Berazategui.
Baradel, actual secretario adjunto de Ctera e integrante de la CTA de los Trabajadores, no activó en su gestión un paro directo contra la gestión de Axel Kicillof. Sí, en cambio, lo hizo la FEB o Suteba Multicolor, quienes vienen presionando a la Provincia con mejores salarios.
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