VIDEO. Dramático episodio en Santa Fe: un hombre cayó desde un cuarto piso tras discutir con su pareja

Momentos de extrema tensión se vivieron en la intersección de Dorrego y Tucumán, en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, en donde un hombre cayó desde el cuarto piso de un edificio luego de una fuerte discusión con su pareja.

El hecho ocurrió en el departamento 4C y generó conmoción entre vecinos y transeúntes. Las imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales mostraban al hombre colgado del balcón mientras decenas de personas observaban la escena desde la calle.

En un primer momento, algunos pensaron que se trataba de un intento de robo, aunque más tarde se confirmó que el involucrado era un residente del edificio.

Según relataron testigos, antes de la caída se escucharon gritos y la rotura de un vidrio. Además, algunos vecinos aseguraron que el hombre intentó trepar para volver a ingresar al departamento, pero no logró sostenerse y terminó precipitándose al vacío.

La caída fue amortiguada por un patrullero de la Policía de Santa Fe que se encontraba estacionado frente al edificio. “Si no hubiera estado el auto, no estaría vivo”, expresó una vecina que presenció el dramático episodio.

Tras el impacto, una ambulancia trasladó al hombre consciente hacia un hospital de la zona, donde quedó internado bajo observación médica. Mientras tanto, las autoridades intentan esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho.

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO FILMADO EN LA PROVINCIA DE SANTA FE