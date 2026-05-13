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Espectáculos |Un movimiento en sus redes encendió nuevas especulaciones

Agustín Bernasconi habló de las versiones que lo vinculaban con Wanda Nara: qué dijo

Agustín Bernasconi habló de las versiones que lo vinculaban con Wanda Nara: qué dijo
13 de Mayo de 2026 | 07:51

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Agustín Bernasconi salió a desmentir de manera pública los rumores de romance con Wanda Nara luego de que Yanina Latorre asegurara que entre ellos había algo más que un vínculo laboral.

Así, el cantante y actor utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y negar cualquier relación sentimental con la conductora, con quien actualmente comparte el rodaje de una película en Uruguay.

Recordemos que en la tele se afirmó que Wanda estaría comenzando una historia con Bernasconi tras su separación de Martín Migueles.

Horas después, el músico decidió romper el silencio y publicó un mensaje contundente en X para frenar las especulaciones: "Hola, no suelo hacer este tipo de cosas pero quiero aclarar que no estoy en ningún romance con nadie ni nada de lo que dicen en algunos programas. Estoy en Uruguay grabando una película y nada más que eso".

Además el actor respondió directamente a una publicación de América TV que mostraba el fragmento del programa de Yanina. Allí volvió a negar la información y escribió: "Esto es mentira !!! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso".

Con ese mensaje, Bernasconi buscó dejar en claro que la relación con Wanda Nara es únicamente profesional. 

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Pero, poco después de publicar los mensajes, el cantante decidió borrar tanto el tweet original como la respuesta que había dejado en la cuenta del canal.

Entonces, ese movimiento llamó la atención en las redes y despertó nuevas especulaciones alrededor de la situación. Así, la eliminación de los posteos abrió distintas interpretaciones entre los usuarios. 

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