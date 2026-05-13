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Política y Economía

Jorge Rial lanzó una explosiva denuncia contra Manuel Adorni y anticipó un nuevo escándalo que golpea al Gobierno de Javier Milei

Con un posteo, el periodista sacudió el escenario político y apuntó al Jefe de Gabinete, que afronta denuncias por enriquecimiento ilícito

Jorge Rial lanzó una explosiva denuncia contra Manuel Adorni y anticipó un nuevo escándalo que golpea al Gobierno de Javier Milei
13 de Mayo de 2026 | 07:55

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El periodista Jorge Rial volvió a sacudir el escenario político con un duro posteo en redes sociales que rápidamente se volvió viral y puso otra vez en el centro de la polémica al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al gobierno de Javier Milei.

En medio de las investigaciones judiciales que rodean al funcionario libertario, Rial lanzó una serie de acusaciones que encendieron las redes y anticipó lo que definió como un nuevo escándalo político capaz de sacudir al oficialismo.

“El verdadero escándalo de Manuel Adorni es el tema sobresueldos”, escribió el conductor de C5N y miembro de Carnaval Stream en un mensaje que generó fuerte repercusión. Según sostuvo, existirían funcionarios que estarían cobrando “30 mil dólares mensuales por fuera de su sueldo y en negro”.

La acusación de Jorge Rial que hizo explotar las redes

El mensaje de Rial no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tendencia. El periodista apuntó directamente contra el estilo de vida del funcionario y sugirió que existirían movimientos de dinero incompatibles con los ingresos oficiales declarados.

Además, lanzó una frase especialmente dura contra Adorni en plena tormenta política: “El problema es que el bovocero se los gastó todo junto. Como buen boquetero de la política que es”.

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Las declaraciones aparecieron en un contexto especialmente delicado para el Gobierno nacional, ya que el jefe de Gabinete enfrenta una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia investiga el origen de fondos utilizados para la compra y remodelación de propiedades, viajes al exterior y deudas con particulares.

Manuel Adorni, bajo presión judicial y política

El nombre de Adorni viene acumulando semanas de fuerte exposición pública. Las investigaciones judiciales y las denuncias mediáticas comenzaron a erosionar una de las figuras más cercanas al presidente Milei dentro del Gobierno.

En las últimas semanas crecieron las versiones sobre presuntas inconsistencias patrimoniales vinculadas a viajes, propiedades y gastos personales. Incluso dentro del oficialismo comenzaron a aparecer tensiones por el impacto político del caso.

Pese a eso, Milei ratificó públicamente a su funcionario y aseguró que no tomará decisiones precipitadas mientras avance la investigación.

El Gobierno de Javier Milei, otra vez envuelto en una polémica

Las declaraciones de Rial se viralizaron rápidamente porque llegan en un momento de máxima sensibilidad política para el oficialismo. La situación de Adorni ya genera preocupación dentro de La Libertad Avanza debido al desgaste que provoca sobre el discurso anticasta y anticorrupción que impulsó Milei desde el inicio de su gestión.

El conductor televisivo dejó entrever que podrían aparecer nuevas revelaciones vinculadas al manejo de dinero dentro del Gobierno, algo que multiplicó las especulaciones en redes sociales y reavivó el debate político.

Mientras tanto, el caso sigue creciendo y amenaza con convertirse en uno de los escándalos más incómodos para la administración libertaria en medio de un clima político cada vez más tenso.

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