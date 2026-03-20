Etcheverry y Tirante debutan en el Miami Open

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Como consecuencia de la lluvia que impidió que el pasado miércoles se jugase la ronda inaugural del Masters 1000 de Miami, la organización esta reorganizando los partidos. En tan sentido hoy se estará disputando cruces de la primera y segunda ronda del certamen sobre superficie dura.
En tal sentido, los partidos de los tenistas platense, Thiago Agustín Tirante y Tomás Martín Etcheverry que se estarán presentando en el Miami Open, corresponden a la primera y segunda rueda, respectivamente.
En el caso de Tirante (81), que se tenía que haber presentado ayer, lo hará hoy contra el francés Valentin Royer (69). El partido, que tendrá como escenario el court 5, se estará poniendo en marcha a las 11 (hora de nuestro país).
Cabe recordar que Tirante ingresó al cuadro principal del Masters 1000 de Miami con “Lucky Loser” (perdedor favorecido) por la baja de un jugador.
En lo que respecta al ganador de dicha llave entre Tirante y Royer se estará midiendo con Francisco Cerúndolo (19), que arrancará desde la segunda rueda por ser una de los preclasificados por su posición en el ranking ATP.
En lo que tiene que ver con el otro platense Tomás Etcheverry (32) también estará poniendo primera de la segunda rueda. El rival será el belga Zizou Bergs (45), que en la jornada de ayer superó al estadounidense Jenson Brooksby (42) por 7-5 y 6-2. El choque entre Tomy y el belga está previsto para iniciarse en las 15:40 (hora argentina), en el cancha 7 del complejo Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins, franquicia de la NFL (fútbol americano).
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El ganador de Etcheverry y Bergs jugará por uno de los partidos de tercera ronda con el vencedor del australiano Aleksandar Vukic (93) y el español Rafael Jodar (109).
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