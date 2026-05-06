El agua, otro servicio con un control sin respuestas

Las denuncias por filtraciones son una constante en la Ciudad / EL DIA

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), la empresa estatal que hace más de dos décadas se creó para garantizar el acceso al agua potable y al servicio de cloacas, ocupa un lugar central en los padecimientos por las fallas en esa misión. Los reiterados cortes, la baja presión y los problemas cloacales reflejan las dificultades de un sistema donde el Estado Provincial cumple una doble función como prestador y a la vez como controlador, esta última, una labor que debe ejercer la Autoridad del Agua (ADA), otro organismo de la esfera pública.

De eso, nada se sabe. Este diario solicitó información allí y en el Ministerio de Infraestructura Provincial (del que depende) sobre su funcionamiento, el trámite de los reclamos de los vecinos y su contralor sobre la actividad de la compañía. Corrió la misma suerte que denuncian los usuarios: no se obtuvo respuesta.

En el informe anual 2025 de la Defensoría Ciudadana de La Plata, ABSA aparece como la prestataria de servicios públicos que concentra la mayor cantidad de reclamos.

“En lo que va del año ya acumula 37 en total”, indicó la presidenta del organismo, Luciana Bártoli, lo que equivale a casi una docena de presentaciones por mes. Es sólo una parte. Las quejas de los vecinos que llegan a este diario también son prueba del cuadro.

Los vecinos hasta deben reorganizar sus rutinas por falta de previsibilidad en la provisión de agua. En verano y hasta estos días, se multiplican los casos: hay que estar atento para llenar el tanque por la madrugada o usar el lavarropas. Eso, en días donde las boletas están llegando con aumentos que pueden tocar el 100% por impacto del último ajuste, que se suma al debut de una fórmula de aumento mensual.

ABSA es la empresa de servicios con más cantidad de quejas en la Defensoría Ciudadana platense

En este contexto, vecinos de diversas localidades -especialmente de Tolosa, Gonnet y Villa Castells- ya vienen exigiendo la declaración de la emergencia hídrica por la mala calidad del servicio. Conformaron la Mesa del Agua, que se consolidó como una asamblea vecinal y organización de usuarios.

ABSA, actualmente, es una de las principales operadoras de agua y saneamiento del país. Opera en 95 localidades de la Provincia y abastece a más de 2,6 millones de habitantes.

Creada en 2002 tras la crisis del modelo privatizador de los años noventa y la rescisión del contrato con Azurix, se constituyó como una sociedad anónima, integrada en un 90 por ciento por el Estado bonaerense y en un 10 por ciento por los trabajadores sanitaristas.

Desde entonces, la compañía opera como prestataria. Sin embargo, la falta de infraestructura y de inversiones fue deteriorando la calidad de la provisión, lo que genera reclamos constantes.

La reestatización también implicó una reorganización del sistema hídrico, donde el Estado Provincial pasó a prestar y controlar el servicio. En este esquema, el ente descentralizado de fiscalización perdió peso y la supervisión se concentró en la Autoridad del Agua (ADA), organismo autárquico de la órbita del Ministerio de Infraestructura, encargado de regular y administrar el recurso en la provincia.

Ahí, los usuarios tampoco encuentran soluciones, según las repetidas quejas que recibe este diario. Por caso, Martín Salazar contó que reclamó reiteradas veces por una pérdida de agua en la zona de 14 y 38 ante ABSA, la Municipalidad y la Autoridad del Agua, sin obtener respuesta. “Nadie responde”, afirmó. De hecho, desde la Defensoría Ciudadana se indicó que las presentaciones también alcanzan a la ADA, por dificultades para canalizar las demandas.

Esta situación se suma a los cortes de luz de Edelap (concesionaria privada) y al observado rol del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba): este verano con más de mil interrupciones, sólo se anunció una actuación por dos días de febrero.