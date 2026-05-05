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Se trata del celular que Matías Tabar entregó cuando declaró que hizo obras calculadas en 245 mil dólares en el inmueble del jefe de Gabinete en Indio Cuá
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La Justicia federal ordenó peritar el teléfono celular del contratista Matías Tabar, quien realizó refacciones en una vivienda vinculada al jefe de Gabinete Manuel Adorni en el country Indio Cua Golf Club. La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo es recuperar registros de comunicaciones, incluidos mensajes temporales o eliminados, que puedan aportar información sobre posibles contactos previos a la declaración del testigo.
La decisión judicial se conoció luego de que Tabar declarara bajo juramento que llevó adelante trabajos de remodelación valuados en unos 245 mil dólares en la propiedad. Según detalló, las obras fueron abonadas en efectivo por el funcionario. Durante su testimonio, el contratista también afirmó que, antes de presentarse en Comodoro Py, recibió llamados a través de WhatsApp por parte de Adorni. En esas comunicaciones —que habrían sido “temporales”— el jefe de Gabinete le habría planteado la necesidad de hablar y ofrecido asistencia o la posibilidad de que su equipo lo contactara en relación con su declaración.
Tabar explicó ante el fiscal que en un primer momento evaluó ese contacto, pero luego decidió rechazarlo tras consultar con una persona de su confianza, con el objetivo de evitar que se interpretara como una coordinación de estrategias. En ese contexto, la pericia sobre el teléfono buscará determinar la existencia de esos intercambios, su contenido y eventual eliminación, un punto que podría resultar clave para el avance de la causa.
En paralelo, el fiscal Pollicita rechazó un pedido de la diputada nacional Marcela Pagano, quien había solicitado la “inmediata detención” de Adorni por considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según trascendió de fuentes judiciales, la fiscalía entendió que no se verifican los extremos necesarios para una medida de ese tipo, aunque dejó abierta la posibilidad de evaluar otras restricciones, como eventuales límites al contacto con testigos.
Durante su declaración, Tabar también reconstruyó el vínculo con el funcionario. Señaló que en agosto de 2024 fue contactado directamente por Adorni vía WhatsApp para evaluar refacciones en una vivienda ubicada en el lote 380 del country. Posteriormente, visitó el lugar junto a su socia y mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti.
El contratista ubicó el período de obra entre octubre de 2024 y julio de 2025 y precisó que los trabajos no se limitaron a tareas estructurales, sino que incluyeron una renovación integral del inmueble, de aproximadamente 400 metros cuadrados. Entre las intervenciones mencionó la remodelación de la entrada, el garaje, la galería y las escaleras; trabajos de pintura interior, reparación de paredes y cambio de pisos por porcelanato; revestimiento exterior, reformas en la parrilla, mejoras en la pileta con cascada, y una renovación de la cocina, incluyendo mesadas, isla y desayunador. También señaló ajustes en la iluminación y otros detalles generales, además de la incorporación de mobiliario.
Tabar aportó ante la fiscalía documentación vinculada a las compras realizadas para la obra, así como un detalle pormenorizado de los trabajos ejecutados. Además, entregó material fotográfico y videos del antes y después de la propiedad. Con estos elementos, la investigación continúa su curso y no se descarta que, en función de las pruebas reunidas, pueda avanzarse en nuevas medidas, entre ellas un eventual llamado a declaración indagatoria.
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