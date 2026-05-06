La ciudad de La Plata sumó una obra clave para su infraestructura hidráulica y vial: quedó habilitado el nuevo paso sobre el Arroyo El Gato, a la altura de avenida 520, en la localidad de Tolosa. El proyecto apunta a duplicar la capacidad de drenaje en la zona y optimizar la circulación en uno de los accesos más importantes del distrito.

Desde el municipio se informó que la habilitación de hoy "es una instancia de prueba" ya que buscan saber cómo funciona el sistema hidráulico, por lo que para que quede definitivamente habilitado el paso habrá que esperar a que se inaugure oficialmente la obra, precisaron. "Esta etapa forma parte del procedimiento natural de una obra de esas características", agregaron.

La intervención, que forma parte del saneamiento integral de la cuenca del arroyo, permitirá un mejor escurrimiento del agua proveniente de amplios sectores del oeste platense, como San Carlos, Los Hornos y Olmos. De esta manera, se busca reducir el riesgo de anegamientos en barrios donde viven cerca de 250 mil personas.

Durante una recorrida previa a su finalización, el intendente Julio Alak había remarcado hace unos meses que el ensanche “va a permitir que drenen mejor las aguas que vienen hacia 1 desde toda la zona oeste de la ciudad”, mientras que el ministro bonaerense Gabriel Katopodis destacó la importancia de avanzar con “infraestructura sostenible y resiliente” para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En tanto, la nueva estructura se extiende a lo largo de 64 metros y está compuesta por cinco tramos de 12,80 metros cada uno. Además, cuenta con tres carriles por mano de 3,65 metros de ancho y veredas peatonales de aproximadamente 2,30 metros a cada lado, lo que también contribuye a ordenar y agilizar el tránsito diario.

En ese sentido, la obra se integra a otras mejoras recientes sobre la avenida 520, una arteria estratégica que conecta la Autovía Ruta 2 y la Ruta Provincial 36 con el casco urbano, además de vincular la ciudad con el polo petroquímico de Ensenada y el Puerto La Plata. Por allí circulan a diario unos 36 mil vehículos, por lo que la habilitación del nuevo puente representa un avance significativo en materia de conectividad.

La intervención fue ejecutada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Dirección Provincial de Hidráulica, en el marco de la Etapa VI de los trabajos sobre la cuenca del Arroyo El Gato. Según se indicó, el objetivo central es adecuar la sección hidráulica del entubamiento existente bajo la avenida y prevenir futuros desbordes.

Con esta habilitación, el Municipio y la Provincia buscan dar respuesta a una demanda histórica de la región, combinando mejoras hidráulicas y viales en un punto neurálgico del Gran La Plata.