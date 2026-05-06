Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |LA MANDATARIA ITALIANA SE QUEJÓ DE IMÁGENES GENERADAS POR IA QUE BUSCAN DESACREDITARLA

Furia de Meloni por fotos falsas en ropa interior

Furia de Meloni por fotos falsas en ropa interior

Giorgia Meloni

6 de Mayo de 2026 | 01:56
Edición impresa

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, denunció la circulación de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial en las que aparece en situaciones que nunca ocurrieron. Entre ellas, algunas la muestran posando en ropa interior, en un intento de desacreditarla públicamente y afectar su imagen institucional.

A través de sus redes sociales, la mandataria expuso el caso y compartió una de las fotos manipuladas, marcada con la advertencia de que se trata de contenido falso. También difundió el mensaje de quien la había publicado, donde se la criticaba con dureza basándose en esa imagen adulterada. “Hoy se usa cualquier cosa para atacar e inventar falsedades”, afirmó con preocupación.

Meloni advirtió que el problema va más allá de su figura y puso el foco en los llamados deepfakes, una tecnología capaz de crear imágenes o videos hiperrealistas que pueden engañar incluso a usuarios atentos. “Es una herramienta peligrosa porque puede manipular y golpear a cualquiera”, sostuvo, al remarcar que no todos cuentan con los recursos o la visibilidad para defenderse ante estos ataques.

El fenómeno de la desinformación mediante inteligencia artificial viene en aumento a nivel global, con casos que afectan a políticos, celebridades y ciudadanos comunes. Expertos alertan que estos contenidos pueden influir en la opinión pública, dañar reputaciones e incluso incidir en procesos democráticos sensibles, especialmente en contextos electorales.

Frente a este escenario, la líder italiana hizo un llamado a la responsabilidad digital. “Verificar antes de creer y creer antes de compartir”, pidió. Su advertencia resume un desafío creciente en la era tecnológica: distinguir lo real de lo fabricado, en un contexto donde la manipulación visual es cada vez más sofisticada y difícil de detectar.

 

LE PUEDE INTERESAR

Trump no se calma y redobla sus ataques contra el Papa por Irán

LE PUEDE INTERESAR

Ormuz bajo presión y la tregua otra vez en riesgo
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Confirman los horarios de los cruces de 8vos entre Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez

FOTOS. ¡A 30 años del histórico 6-0 de Gimnasia a Boca, en la inauguración de palcos en La Bombonera!

Cayó el ladrón que golpeó y le robó a nene de 12 años mientras iba a la escuela en La Plata

El Pincha en Perú con ausencias y un probable once

El cielo se pone gris en La Plata y lanzan alerta por tormentas: ¿cuándo llegan?

Clausuraron el supermercado Vea de 2 y 45: los motivos

VIDEO.- En facultades y colegios de la UNLP hay temor a perder cursadas tras otra semana de paro docente

VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante
+ Leidas

Todo listo para subir 25% la tarifa de los taxis

Los mensajes de Adorni: peritarán el celular del contratista

$3.000.000: el Súper Cartonazo lleva alegría a Quilmes

VIDEO.- Crimen en Los Hornos: el crudo relato de una madre devastada

Alak se reunió con Pichetto, Monzó y Bossio

Noche de Copa: Estudiantes quiere estar a la altura

“Espero seguir acá por muchos años más”

Manto sagrado Los hinchas del Pincha, presentes
Últimas noticias de El Mundo

Encierro en el crucero: así se vive el brote de hantavirus

Descartan que el origen del contagio esté en Ushuaia

Evacuaciones a Países Bajos y también a Canarias

Delfines kamikazes, una siniestra arma de guerra
Deportes
Noche de Copa: Estudiantes quiere estar a la altura
Manto sagrado Los hinchas del Pincha, presentes
Estudiantes quiere cambiar la historia ante los equipos peruanos
“Espero seguir acá por muchos años más”
¿Conti le gana el duelo a Giampaoli para Vélez?
Policiales
VIDEO.- Crimen en Los Hornos: el crudo relato de una madre devastada
Casación confirmó la condena contra el ex fiscal Tomás Moran
Entradera a una mujer en Gorina
Sigue preso en Brasil el platense acusado de racismo
Una noticia esperada no aplaca las quejas en Tolosa
Información General
Carry on pago: aerolíneas comienza a cobrar por el equipaje de cabina
Piden a Argentina no encarecer los pasajes aéreos
Amparo contra la reforma de la Ley de Glaciares
La crisis del almuerzo laboral: más argentinos comen peor, menos o saltean la comida
Crean un registro de agrimensores sociales para ampliar el acceso al hábitat en la Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla