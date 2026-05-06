Furia de Meloni por fotos falsas en ropa interior

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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, denunció la circulación de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial en las que aparece en situaciones que nunca ocurrieron. Entre ellas, algunas la muestran posando en ropa interior, en un intento de desacreditarla públicamente y afectar su imagen institucional.
A través de sus redes sociales, la mandataria expuso el caso y compartió una de las fotos manipuladas, marcada con la advertencia de que se trata de contenido falso. También difundió el mensaje de quien la había publicado, donde se la criticaba con dureza basándose en esa imagen adulterada. “Hoy se usa cualquier cosa para atacar e inventar falsedades”, afirmó con preocupación.
Meloni advirtió que el problema va más allá de su figura y puso el foco en los llamados deepfakes, una tecnología capaz de crear imágenes o videos hiperrealistas que pueden engañar incluso a usuarios atentos. “Es una herramienta peligrosa porque puede manipular y golpear a cualquiera”, sostuvo, al remarcar que no todos cuentan con los recursos o la visibilidad para defenderse ante estos ataques.
El fenómeno de la desinformación mediante inteligencia artificial viene en aumento a nivel global, con casos que afectan a políticos, celebridades y ciudadanos comunes. Expertos alertan que estos contenidos pueden influir en la opinión pública, dañar reputaciones e incluso incidir en procesos democráticos sensibles, especialmente en contextos electorales.
Frente a este escenario, la líder italiana hizo un llamado a la responsabilidad digital. “Verificar antes de creer y creer antes de compartir”, pidió. Su advertencia resume un desafío creciente en la era tecnológica: distinguir lo real de lo fabricado, en un contexto donde la manipulación visual es cada vez más sofisticada y difícil de detectar.
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