Boca vs Barcelona de Ecuador | Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores del Xeneize

Crecen los reclamos por el agua en La Plata y faltan respuestas: ¿quién controla a Absa?
Crecen los reclamos por el agua en La Plata y faltan respuestas: ¿quién controla a Absa?
La Plata bajo un extenso alerta por tormentas severas y ráfagas de viento de hasta 90 km/h: ¿se extiende hasta el jueves?
Suben la nota de la deuda argentina y acerca la posibilidad de volver a los mercados
Habilitaron el nuevo puente sobre el Arroyo El Gato en la 520: prueban el sistema hidráulico
VIDEO.- Crimen en Los Hornos: el crudo relato de una madre devastada
Tras la muerte de Luis Brandoni, apareció una nueva heredera: reacciones y detalles
Modo alerta: filtraron una foto al límite entre Wanda Nara y Maxi López
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca vs Barcelona de Ecuador
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
En La Plata, proponen prohibir el ingreso a los estadios a quienes hagan pintadas en la vía pública
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Casación confirmó la condena contra el ex fiscal Tomás Moran
El vapeo en La Plata: una práctica que no esperó el “blanqueo” y reabre la polémica
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Dolor en La Plata por la muerte de Haydee Isabel Bencini, reconocida difusora de la cultura italiana
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 6 de mayo 2026
En La Plata la inflación aflojó en abril, pero lo básico subió 2,2%: alimentos y bebidas lo que más golpea
Una iniciativa para mejorar el servicio de micros en la Región
Amor puro: la China Suárez se perderá un importante evento en su carrera para acompañar a Mauro Icardi
Gritos y acusaciones en la casa: Sol Abraham volvió a entrar a Gran Hermano para enfrentarse a Emanuel
Con un Macri más alejado de Milei, Francos asoma en el horizonte del PRO
El oficialismo del Colegio de Abogados de La Plata cerró su lista: uno por uno, los nombres
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Leandro Duba
lduba@eldia.com
7
Volvió a ser el punto más alto de un equipo que le costó hacer pie a partir de la expulsión de Santiago Ascacibar. Se mostró siempre firme en el juego aéreo y en los cruces. También, estuvo atento cuando Costa salió lejos a buscar la marca. No es la primera vez que Di Lollo fue figura en Boca. Ya lo viene haciendo en los últimos partidos.
LE PUEDE INTERESAR
EL DIA en Cusco: así arribó el Pincha a la altura de Perú para jugar por Libertadores
4
El volante venía bien, hasta que “acomodó” a su rival en el piso con una patada innecesaria. La jugada fue chequeada por la tecnología y se ganó la tarjeta roja sin objeciones. Bien expulsado.
5
Se mostró permisivo al comienzo con algunos fallos polémicos y desacertados. Sin embargo, las amonestaciones estuvieron bien acertadas, incluídas las expulsiones de Ascacibar y Céliz.
------------------------------
Leandro Brey (5)
Se mostró firme en los cruces y en los anticipos, pero una lesión lo sacó del partido en el primer tiempo.
Marcelo Weigandt (4)
Barcelona atacó casi siempre por su sector. No dio garantías en la marca. Y cuando se mandó al ataque, se equivocó en las entregas.
Lautaro Di Lollo (7)
Se mostró sólido en el juego aéreo y firme cuando fue a los costados. Se consolidó en el segundo tiempo.
Ayrton Costa (5)
Bailó con la más fea (marcó a Willa), pero siempre atento en los anticipos. En el complemento, dejò algunos huecos que fueron bien aprovechados por los delanteros locales.
Lautaro Blanco (5)
Atento en la marca. No pudo proyectarse demasiado. Su función fue controlar a Quiñones.
santiago ascacibar (4)
Venía haciendo un partido equilibrado, hasta que se le soltó la cadena. Una patada de más al rival y expulsión. Innecesaria y en el peor momento del partido.
leandro paredes (6)
Duplicó su trabajo después de la expulsión de Ascacibar. Manejó los tiempos cuando su equipo lo necesitó.
milton delgado (5)
Luchador incansable en el medio. Los corrió a todos y fue clave en la recuperación. Por un error suyo en el complemento llegó el gol de Barcelona
tomás aranda (6)
Mostró chispazos de su calidad. Cuando se decidió a atacar, no lo pudieron controlar. Al tener espacios, lastimó con los arranques cortos. Cuando mejor estaba jugando, fue reemplazado.
milton giménez (5)
Fue peligroso en los primeros minutos, pero después su trabajo se diluyó.
miguel merentiel (6)
Tuvo una chance clara en el primer tiempo. Se volcó por la derecha como volante tras la expulsión de Ascacibar, y fue peligroso cuando pisó el área. Cumplió.
Javier garcía (5)
No tuvo injerencia en el gol del Villalba. En el final del partido tapó una pelota increíble. Era el segundo de Barcelona.
Exequiel Zeballos (5)
Entró y en pocos minutos puso en aprieros a la defensa del Barcelona.
Alan Velasco (5)
Manejó la pelota en tres cuartos de cancha y trató siempre de armar juego cin Paredes y Zeballos. Fue amonestado por un tremendo patadón.
Ángel Romero (-)
Entró pocos minutos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí