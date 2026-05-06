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Boca vs Barcelona de Ecuador | Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores del Xeneize

Boca vs Barcelona de Ecuador | Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores del Xeneize
Leandro Duba

Leandro Duba
lduba@eldia.com

6 de Mayo de 2026 | 01:31
Edición impresa

7

LAUTARO DI LOLLO

Volvió a ser el punto más alto de un equipo que le costó hacer pie a partir de la expulsión de Santiago Ascacibar. Se mostró siempre firme en el juego aéreo y en los cruces. También, estuvo atento cuando Costa salió lejos a buscar la marca. No es la primera vez que Di Lollo fue figura en Boca. Ya lo viene haciendo en los últimos partidos.

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4

LA IMPRUDENCIA DEL RUSITO ASCACIBAR EN LA EXPULSIÓN

El volante venía bien, hasta que “acomodó” a su rival en el piso con una patada innecesaria. La jugada fue chequeada por la tecnología y se ganó la tarjeta roja sin objeciones. Bien expulsado.

 

5

BETANCUR, CON FALLOS POLÉMICOS Y ACIERTO EN LAS EXPULSIONES

Se mostró permisivo al comienzo con algunos fallos polémicos y desacertados. Sin embargo, las amonestaciones estuvieron bien acertadas, incluídas las expulsiones de Ascacibar y Céliz.

 

------------------------------

 

Leandro Brey (5)
Se mostró firme en los cruces y en los anticipos, pero una lesión lo sacó del partido en el primer tiempo.

Marcelo Weigandt (4)
Barcelona atacó casi siempre por su sector. No dio garantías en la marca. Y cuando se mandó al ataque, se equivocó en las entregas.

Lautaro Di Lollo (7)
Se mostró sólido en el juego aéreo y firme cuando fue a los costados. Se consolidó en el segundo tiempo.

Ayrton Costa (5)
Bailó con la más fea (marcó a Willa), pero siempre atento en los anticipos. En el complemento, dejò algunos huecos que fueron bien aprovechados por los delanteros locales.

Lautaro Blanco (5)
Atento en la marca. No pudo proyectarse demasiado. Su función fue controlar a Quiñones.

santiago ascacibar (4)
Venía haciendo un partido equilibrado, hasta que se le soltó la cadena. Una patada de más al rival y expulsión. Innecesaria y en el peor momento del partido.

leandro paredes (6)
Duplicó su trabajo después de la expulsión de Ascacibar. Manejó los tiempos cuando su equipo lo necesitó.

milton delgado (5)
Luchador incansable en el medio. Los corrió a todos y fue clave en la recuperación. Por un error suyo en el complemento llegó el gol de Barcelona

tomás aranda (6)
Mostró chispazos de su calidad. Cuando se decidió a atacar, no lo pudieron controlar. Al tener espacios, lastimó con los arranques cortos. Cuando mejor estaba jugando, fue reemplazado.

milton giménez (5)
Fue peligroso en los primeros minutos, pero después su trabajo se diluyó.

miguel merentiel (6)
Tuvo una chance clara en el primer tiempo. Se volcó por la derecha como volante tras la expulsión de Ascacibar, y fue peligroso cuando pisó el área. Cumplió.

INGRESARON

Javier garcía (5)
No tuvo injerencia en el gol del Villalba. En el final del partido tapó una pelota increíble. Era el segundo de Barcelona.

Exequiel Zeballos (5)
Entró y en pocos minutos puso en aprieros a la defensa del Barcelona.

Alan Velasco (5)
Manejó la pelota en tres cuartos de cancha y trató siempre de armar juego cin Paredes y Zeballos. Fue amonestado por un tremendo patadón.

Ángel Romero (-)
Entró pocos minutos.

 

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