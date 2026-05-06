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Opinión |EDITORIAL

Una iniciativa para mejorar el servicio de micros en la Región

Una iniciativa para mejorar el servicio de micros en la Región

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6 de Mayo de 2026 | 02:15
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Al margen de los problemas de índole gremial como el que en fecha reciente afectó el servicio de ómnibus en el Gran La Plata y que obligó a miles de personas a realizar esperas eternas en las paradas para poder tomar un micro –y a muchos otros a caminar muchas cuadras para llegar a sus destinos- no es un secreto que el servicio del transporte de pasajeros en la Región vino mostrando desde hace muchos años serias deficiencias.

Por ejemplo, ha sido habitual en las últimas décadas que las frecuencias de micros de las líneas Norte, Sur, Este y Oeste se hayan visto seriamente resentidas durante las vacaciones de verano y en los recesos invernales. Se sabía que en esos lapsos muchos colectivos eran enviados a destinos turísticos y las esperas en las paradas se prolongaban por más de una hora.

También se cuestionaron desde hace muchos años los itinerarios de los micros, cuyos derroteros no tenían previsto el paso por distintas zonas. Así también las protestas se generalizaron por la necesidad de las personas de tomar obligatoriamente dos o más micros para poder unir dos puntos del distrito o, inclusive, del propio casco urbano de La Plata. Algunos especialistas aludieron siempre a la necesidad de utilizar el tramado de avenidas, algunas de las cuales no están previstas, para evitarle a la gente la necesidad de tomar dos colectivos.

Se argumentó siempre que el geométrico diagrama callejero de La Plata ofrece alternativas como para “entretejer” itinerarios más racionales, que le vuelvan a más rápido y económico a la población el recorrido entre dos puntos de la Ciudad. En este caso podría recordarse, como modelo a seguir, el derrotero que tuvieron las líneas de tranvías.

Es en ese contexto que, tal como se informó ayer en este diario, el Observatorio de Movilidad local impulsa un relevamiento para definir cómo se viaja en La Plata y realizar una radiografía de los traslados en la Ciudad.

La iniciativa forma parte de una línea de investigación sostenida durante décadas por el Instituto de Investigaciones Políticas del Ambiente Construido, por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET.

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Cambios en el transporte público, el crecimiento del parque automotor, el auge de alternativas como la bicicleta y la moto, y el impacto de los costos del combustible -entre otros- configuran un escenario dinámico en la Región que hoy busca ser medido con mayor precisión. En ese contexto, el Observatorio lanzó una denominada Encuesta de Movilidad 2026, consistente en un relevamiento destinado a actualizar datos estratégicos sobre los hábitos de viaje de una región que reúne a unos 850.000 habitantes.

Desde el Observatorio, en diálogo con este diario detallaron que “no es posible analizar, diagnosticar ni planificar el transporte sin datos específicos, que además no están disponibles en los censos tradicionales. Estos patrones cambian periódicamente según la forma de la ciudad, la situación económica, el precio del combustible o las políticas públicas, por lo que requieren actualización permanente”.

Es de esperar que este trabajo aporte conclusiones relevantes, esencialmente para mejorar el transporte público. Como prioridad corresponde señalar que ninguna excusa puede justificar que miles de persona, de toda edad, sexo y condición, deban aguardar horas para tomar un micro y llegar a sus destinos. Eso que es básico, debería verse acompañado, como se dijo, por la modernidad de una prestación que brinde seguridad y confort.

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