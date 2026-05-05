En La Plata, proponen prohibir el ingreso a los estadios a quienes hagan pintadas en la vía pública

El concejal Nicolás Morzone presentó en el Concejo Deliberante de La Plata un proyecto de ordenanza que busca endurecer las sanciones contra actos de vandalismo vinculados al fútbol y otras rivalidades deportivas. La iniciativa propone incorporar la figura de “violencia urbana con motivación deportiva” como agravante dentro del Código de Convivencia local, apuntando especialmente a pintadas, daños y alteraciones del espacio público y de propiedades privadas visibles desde la vía pública.

El proyecto establece que este tipo de conductas -como grafitis, roturas de mobiliario urbano o daños en plazas, monumentos y señales- tendrán penas más severas cuando estén asociadas a identificación con clubes o enfrentamientos entre hinchadas. Además, prevé la creación de un Registro Municipal de Contraventores, de carácter público y digital, en el que serán incluidos quienes tengan una sentencia firme del Juzgado de Faltas. A partir de esa inscripción, los infractores podrán ser inhabilitados para asistir a espectáculos deportivos, comprar entradas o participar en actividades organizadas o autorizadas por el Municipio.

La propuesta también contempla la implementación de sistemas de control de acceso en eventos deportivos, en coordinación con clubes como Club de Gimnasia y Esgrima La Plata y Club Estudiantes de La Plata, además de autoridades de seguridad. Incluso habilita al Ejecutivo local a compartir el registro con organismos provinciales y nacionales, con el objetivo de ampliar las restricciones. Las sanciones podrían extenderse entre dos y cinco años en casos de reincidencia.

En los fundamentos, Morzone advierte sobre un “proceso persistente de degradación del orden urbano” en la ciudad, con un crecimiento significativo de las contravenciones. Según cita el proyecto, un informe del Ministerio Público bonaerense señala que entre 2024 y 2025 este tipo de faltas aumentó un 900%. En ese contexto, el concejal sostiene que las pintadas y daños reiterados no son hechos aislados, sino parte de una dinámica que erosiona la convivencia y naturaliza el incumplimiento de las normas.

La iniciativa también se apoya en teorías sociológicas como la “anomia” de Émile Durkheim y la “teoría de las ventanas rotas”, que vinculan el deterioro del espacio público con la expansión de conductas antisociales. En esa línea, plantea la necesidad de reforzar las sanciones y el control para restablecer el orden urbano y prevenir nuevas infracciones.

Por último, el proyecto toma como referencia antecedentes nacionales e internacionales en materia de restricción de acceso a espectáculos deportivos, como el programa Tribuna Segura en Argentina o sistemas aplicados en países como Reino Unido e Italia. Según argumenta el concejal, estas medidas no buscan solo sancionar, sino también prevenir y desalentar conductas que afecten el espacio público y la convivencia en la ciudad.