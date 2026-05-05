Viajar en taxi será más caro en La Plata: a cuánto se van la bajada de bandera y la ficha

Las tarifas de taxis en La Plata están a un paso de volver a aumentar. La comisión de Transporte del Concejo Deliberante dio despacho favorable a un nuevo cuadro tarifario que prevé subas en dos tramos y que comenzaría a aplicarse desde este viernes, en caso de ser aprobado en la próxima sesión.

El expediente avanzó con el respaldo de concejales de distintos bloques y quedó listo para ser tratado sobre tablas este jueves, lo que requerirá el aval de dos tercios del cuerpo. De aprobarse, la actualización entraría en vigencia al día siguiente. La medida responde a los reiterados pedidos del sector, tanto de propietarios como de choferes, que vienen reclamando una adecuación de tarifas frente al incremento de costos.

El esquema contempla una primera suba inmediata. En horario diurno, la bajada de bandera pasará de $1.250 a $1.600 y la ficha cada 130 metros de $125 a $160. En tanto, la tarifa nocturna subirá de $1.500 a $2.000 la bajada y de $150 a $200 la ficha. Estos valores reemplazarán a los vigentes desde diciembre de 2024.

Además, se prevé un segundo incremento a partir del 1° de agosto. En esa instancia, la tarifa diurna llegará a $2.000 de bajada de bandera y $200 la ficha, mientras que por la noche ascenderá a $2.600 y $260, respectivamente.

Con este esquema, el aumento inicial será de alrededor del 28% en el servicio diurno y del 33% en el nocturno. Si se considera el impacto total de las dos etapas, la suba acumulada alcanzará cerca del 60% durante el día y hasta un 73% en horario nocturno.

Todo indica que el proyecto será aprobado sin mayores obstáculos en el recinto, lo que implicará una nueva actualización en el costo del servicio en la ciudad, en un contexto marcado por la inflación y el encarecimiento de los costos operativos del sector.