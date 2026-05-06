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Espectáculos |La imagen habla sola

Modo alerta: filtraron una foto al límite entre Wanda Nara y Maxi López

Modo alerta: filtraron una foto al límite entre Wanda Nara y Maxi López
6 de Mayo de 2026 | 07:35

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Sonaron las alarmas. Wanda Nara y Maxi López están cada vez más cerca. Atrás quedaron los conflictos y agravios irreproducibles.

Hoy, todo es armonía y hasta un trato que a muchos televidentes que vieron MasterChef Celebrity se preguntaron si su actual pareja, Daniela Christiansson, aprueba.

Así, lo último para los padres de Valentino, Constantino y Benedicto es la serie vertical a la que dieron en llamar Triángulo amoroso.

En es te contexto, se fueron conociendo detalles, como quién es la actriz que interpreta a la China Suárez, por ejemplo.

Con el proyecto terminado, desde las redes sociales oficiales dieron a conocer un adelanto desopilante.

Más allá de eso, muchos pusieron el foco en una imagen en la que se los ve muy cerquita, a punto de darse un beso.

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Ante esto, los mensajes de advertencia a Daniela no se hicieron esperar. 

En más de una oportunidad Maxi aclaró que está todo hablado con su pareja, que entiende que es trabajo.

Pero, más allá de eso, el acercamiento llama mucho la atención de los fanáticos. Recordemos que, la modelo sueca habló este verano de Nara y fue contundente: “No la conozco. Solamente nos vimos en las fiestas”.

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