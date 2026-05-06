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Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 6 de mayo 2026

La billetera del Banco Provincia renueva sus beneficios en mayo con promociones en comercios, farmacias y más. Qué descuentos aplican este miércoles 6 y cómo aprovecharlos al máximo.

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 6 de mayo 2026
6 de Mayo de 2026 | 07:37

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En un escenario económico marcado por la suba de precios, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, actualizó sus promociones para mayo con distintos beneficios que pueden representar un alivio concreto en el bolsillo.

La clave está en la planificación: una persona que utiliza todas las promociones disponibles puede ahorrar cerca de $150.000 mensuales. Este miércoles 6 de mayo, en particular, hay beneficios activos que impactan en consumos diarios, desde alimentos hasta productos de farmacia.

Qué descuentos hay este miércoles 6 de mayo con Cuenta DNI

Para este miércoles, uno de los beneficios más destacados es el 20% de descuento en comercios de cercanía —incluidas carnicerías, granjas y pescaderías— vigente de lunes a viernes. El tope es de $5.000 semanales, alcanzable con $25.000 en consumos.

Además, se suma un beneficio clave en farmacias y perfumerías10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. También siguen vigentes los descuentos en ferias y mercados bonaerenses (40% todos los días, con tope semanal), una opción cada vez más elegida para compras más económicas.

Las promos de Cuenta DNI que siguen todo el mes

Más allá del miércoles, el esquema de Cuenta DNI incluye beneficios distribuidos a lo largo de la semana. En gastronomía, por ejemplo, hay 25% de descuento los fines de semana, mientras que marcas seleccionadas ofrecen 30% todos los días con tope mensual.

En el caso de libreríaslos lunes y martes hay 10% de descuento sin límite de reintegro, un incentivo clave en temporada escolar. A esto se suma un 5% adicional para jubilados en supermercados adheridos.

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La novedad de mayo con Cuenta DNI: cuotas sin interés con tarjeta

Una de las principales novedades es el regreso de las tres cuotas sin interés al pagar con tarjeta de crédito desde la app, a través de tecnología NFC (pago sin contacto). Este beneficio aplica en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos, lo que amplía las posibilidades de financiación en rubros como indumentaria o tecnología.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

  • Priorizá compras sin tope de reintegro: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.
  • Usá los topes semanales con inteligencia: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje.
  • Aprovechá comercios de cercanía: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.
  • Pagá siempre con la billetera virtual: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.
  • Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento.  
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