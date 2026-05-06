Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 6 de mayo 2026

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La billetera del Banco Provincia renueva sus beneficios en mayo con promociones en comercios, farmacias y más. Qué descuentos aplican este miércoles 6 y cómo aprovecharlos al máximo.
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En un escenario económico marcado por la suba de precios, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, actualizó sus promociones para mayo con distintos beneficios que pueden representar un alivio concreto en el bolsillo.
La clave está en la planificación: una persona que utiliza todas las promociones disponibles puede ahorrar cerca de $150.000 mensuales. Este miércoles 6 de mayo, en particular, hay beneficios activos que impactan en consumos diarios, desde alimentos hasta productos de farmacia.
Para este miércoles, uno de los beneficios más destacados es el 20% de descuento en comercios de cercanía —incluidas carnicerías, granjas y pescaderías— vigente de lunes a viernes. El tope es de $5.000 semanales, alcanzable con $25.000 en consumos.
Además, se suma un beneficio clave en farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. También siguen vigentes los descuentos en ferias y mercados bonaerenses (40% todos los días, con tope semanal), una opción cada vez más elegida para compras más económicas.
Más allá del miércoles, el esquema de Cuenta DNI incluye beneficios distribuidos a lo largo de la semana. En gastronomía, por ejemplo, hay 25% de descuento los fines de semana, mientras que marcas seleccionadas ofrecen 30% todos los días con tope mensual.
En el caso de librerías, los lunes y martes hay 10% de descuento sin límite de reintegro, un incentivo clave en temporada escolar. A esto se suma un 5% adicional para jubilados en supermercados adheridos.
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