En un local de bebidas roban la caja fuerte y huyen en moto

La inseguridad en La Plata parece que “vino” para quedarse y en un comercio de venta de bebidas de Tolosa también quedó el sabor amargo por esta situación.

Sucede que, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales de esa zona, en un negocio del rubro que funciona en la esquina de 7 y 530, se disponían en la noche del lunes a finalizar su jornada, cuando la rutina del cierre se modificó de la peor manera.

Una fuente del caso hizo saber que “cerca de las 21.30” personal del local estaba abocado a esa tarea, pero irrumpieron en la escena dos delincuentes que llegaron “en una moto blanca”.

Se indicó que quien iba en el asiento de acompañante se bajó del rodado y con un arma de fuego en mano “le apuntó a los empleados, entre ellos una mujer”, puntualizó luego el vocero.

También, reveló que “les pidió que se tiraran todos al piso y reclamó la entrega del dinero de la recaudación. Sustrajo 500.000 pesos y la caja fuerte, que subieron a la moto”. Si bien efectivos policiales de esa jurisdicción acudieron al lugar, ambos motochorros ya habían escapado bien lejos.