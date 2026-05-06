Milei no suelta a Adorni ante las presiones: foto y debate interno por una posible renuncia

La declaración del constructor que afirmó en la Justicia que Manuel Adorni le pagó 245 mil dólares en efectivo para hacer reformas en una de sus casas, obligó al presidente Javier Milei a un nuevo gesto de respaldo al jefe de Gabinete y volvió a exponer, todavía en voz baja, la presión silenciada en el gabinete para que el cuestionado funcionario abandone el Gobierno.

Antes de viajar a los Estados Unidos por cuarta vez en el año, Milei sentó ayer a Adorni a su lado en la reunión que mantuvo en su despacho con el presidente de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer. En el encuentro con el responsable de la organización humanitaria, de derechos humanos y defensa judía más antigua del mundo, también estuvieron el canciller Pablo Quirno y el titular de la DAIA, Mauro Berenstein.

El viernes, habrá una reunión de gabinete donde volverá a verse a Adorni junto al resto de los ministros, quienes tuvieron que cerrar filas y asistir a la reciente exposición de su informe de gestión en Diputados por “ordenes de arriba”.

El accionar del Presidente parece decir que no habrá cambios, a pesar de que una parte de la llamada mesa política libertaria venía dejando trascender la idea de que el ministro coordinador debía dar un paso al costado para evitar más daño al Gobierno.

Es verdad, también, que los funcionarios más importantes tampoco volvieron a respaldarlo en redes, como sí pasó anteriormente.

Las redes, ese ámbito que Adorni solía dominar, resultaron crueles. La filtración de los arreglos suntuosos que hizo en el country Indio Cuá se sintetizaron en la virtualidad en la figura de la cascada que le puso a la pileta. Hubo memes, alusiones irónicas y enojos. La palabra “cascada” provocó más de 124 mil menciones en redes.

Colaboró para que fuera la quinta jornada en la que el nombre Adorni generó más reacciones y tuvo un pico de búsquedas en Google, según indica el informe de la consultora Ad Hoc que mide la conversación digital.

El aparato comunicacional del Gobierno trabajó para montar sospechas sobre el constructor, Matías Tabar, porque era proveedor del municipio de Exaltación de la Cruz. Sin embargo, nadie reparó en que el hombre es un activo usuario de redes sociales en las que publica posteos iracundos contra el kirchnerismo y se muestra como un entusiasta aprobador del Gobierno.

En rigor, el arquitecto lo hundió: además de mostrar los gastos de las reformas, le dijo al fiscal Gerardo Pollicita que Adorni alquilaba una casa en el mismo country mientras él hacía la obra. Todo cash.

ENTRE EL RESPALDO Y LOS SILENCIOS

Lo dicho: Milei y su hermana Karina siguen siendo los sostenes de Adorni en el cargo a pesar de todo. Son pocos los funcionarios que lo defienden en público y ya hay voces dentro del universo libertario (incluidos aliados políticos y legislativos) que definen su situación como “insostenible”. El verticalismo que imponen los hermanos Milei evita declaraciones públicas.

Dos recién llegados al universo libertario, Patricia Bullrich y Diego Santilli, evitaron hasta ahora pronunciarse y se desmarcan con una agenda propia.

Distintas versiones de fuentes del oficialismo hablan de algunos ministros bien violetas que están muy descontentos, otros prescindentes y un tercer grupo que expresa en reservar la necesidad de sostener a Adorni para no “entregarlo” a la oposición y a los medios.

“Si lo entregás, mañana van por vos”, dicen que le susurran al Presidente estos últimos. Como sea, parece difícil que hoy se repita aquella foto grupal de respaldo al jefe de Gabinete sacada antes de su exposición en el Congreso la semana anterior.

En el Congreso Adorni también es una mancha venenosa. Los reproches le llegan a Martín Menem, titular de la Cámara Baja. “Es insoportable, insostenible”, sería la cantinela que escucha de libertarios y aliados. Menem es uno de los nombres que se barajan en caso de buscar reemplazos para ocupar la Jefatura de Gabinete. Es muy cercano a Karina Milei.

POSIBLES REEMPLAZOS

Su eventual llegada al puesto sería un golpe para el asesor Santiago Caputo dentro del balance de poder libertario. Otras opciones que circularon en su momento fueron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, o el canciller Pablo Quirno.

“El costo político ya lo pagamos. No puede aparecer nada peor”, se consuelan en ciertos despachos de la Casa Rosada. Lo mismos decían hace una semana.