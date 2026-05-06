Inquilinos contra las cuerdas en La Plata: alquileres y expensas ya se llevan casi la mitad de los ingresos

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Así lo reveló un informe de la Municipalidad correspondiente al primer trimestre de 2026
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La situación de los inquilinos en La Plata se volvió más cuesta arriba en el primer trimestre del año. Un informe a nivel municipal reveló que, en un marco de suba de precios y crisis económica, quienes residen en la Ciudad deben destinar casi la mitad de sus ingresos para pagar el alquiler y que en muy pocos casos pueden sostener esos costos de la vivienda con un único empleo.
El estudio, llevado a cabo por la Subsecretaría de Atención al Inquilino de la Municipalidad de La Plata, sentencia que "sólo un pequeño porcentaje de inquilinos puede alquilar con un solo ingreso". En esa línea, sostiene que "ningún salario de referencia por sí solo se acerca al parámetro de asequibilidad de un departamento de 1 dormitorio".
De acuerdo con el trabajo estadístico, en materia de precios los departamentos de 1 dormitorio, que representan más del 47% de la oferta total y a su vez son los más demandados, promediaron los $512.543. En tanto, los de 2 o más dormitorios se situaron en $656.242, mientras que los monoambientes se ubicaron en $393.042
Asimismo, las casas de 1 dormitorio tuvieron un valor promedio de $632.409, mientras que las de 2 dormitorios alcanzaron los $754.556.
Conforme los datos publicados por la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el promedio de los hogares platenses debieron destinar para marzo de 2026 aproximadamente un 45% de sus ingresos para pagar el alquiler de un departamento de 1 dormitorio, incluyendo expensas.
Se sabe que a los costos del alquiler los inquilinos suman también los gastos de expensas, que en un contexto de ahogo económico en los hogares son cada vez más significativos para el bolsillo. La Subsecretaría de Atención indicó que este concepto creció en el primer trimestre un 5,57% en términos reales.
Los resultados superan ostensiblemente el 30% de los gastos de alquiler recomendado como máximo en relación a los ingresos y deja en claro que son pocos los hogares que pueden afrontar los costos sin generar otras entradas de dinero.
El informe arroja que entre junio de 2024 (inicio del monitoreo) y marzo de 2026 la oferta para alquiler en La Plata se encareció un 16,83% en términos reales.
Según INDEC, en el último año los precios vigentes de alquiler, es decir, no el precio de oferta sino lo que efectivamente ya pagan los hogares inquilinos, subieron un 8,3%.
Es la primera vez desde el segundo trimestre de 2024 que estos aumentan pero por debajo del nivel del IPC, que se aceleró en el primer trimestre.
En un contexto de estancamiento de la actividad económica con aumento del desempleo, caída de los ingresos y alza del índice de inflación, se desprende otro dato que enciende las alarmas en el primer trimestre de 2026 y que es la "leve reducción de la oferta en un -2,4% en relación al trimestre anterior y un -5,1% interanual".
El informe se realizó sobre 1602 anuncios de alquiler en La Plata entre los meses de enero, febrero y marzo, de los cuales el 9 de cada 10 unidades se corresponden con departamentos (y también "PH"), mientras que poco menos de 1 de cada 10 son casas.
El trabajo de la Subsecretaría de Asistencia al Inquilino contó con la colaboración de investigadores de la Facultad de Arquitectura de la UNLP-Conicet y de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral.
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