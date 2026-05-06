Con profundo pesar, la colectividad italiana y la comunidad educativa de La Plata despidieron a Haydee Isabel Bencini, quien dedicó su vida a la enseñanza, la comunicación y la difusión de la cultura italiana, construyendo un puente constante entre sus raíces y su ciudad.

Había nacido el 31 de diciembre de 1943 en La Plata, en el seno de una familia marcada por esa doble pertenencia. Su padre, Orlando Bencini, era un florista italiano; su madre, Irma Josefa Jardot, argentina.

Junto a su hermana Beatriz, creció en un hogar donde la radio permanecía encendida durante todo el día y donde las revistas llegadas desde Italia acercaban historias, costumbres y tradiciones. El idioma también formaba parte de la intimidad familiar: con su padre hablaba en italiano, escuchaba música lírica y frecuentaba el Teatro Argentino.

Esa cercanía temprana con la cultura italiana se transformó en vocación. Estudió en la Dante Alighieri de La Plata y, al finalizar, obtuvo una beca que le permitió continuar su formación en la sede de Roma. A su regreso, se formó en la Escuela de Periodismo y comenzó a trabajar en la Escuela Italiana, donde llegó a ser vicedirectora. Además, extendió su carrera docente en la Facultad de Periodismo, donde enseñó el idioma.

En 1977, el Consulado de Italia la convocó para participar como becaria en un programa radial producido desde ese país. A partir de entonces, su voz se convirtió en un vínculo permanente entre Italia y La Plata durante casi cinco décadas. Paralelamente, condujo e impulsó programas en distintas emisoras FM, como “Caffè Ristretto” y “Arcobaleno”, en los que daba espacio a la colectividad para compartir sus actividades.

Su compromiso también se plasmó en el ámbito editorial: junto a su hermana creó revistas y semanarios como “Toscanella”, “Desde Italia 2000” y “Panorama Italiano”, con el objetivo de acercar la cultura, las tradiciones, la gastronomía y la música. Fue, además, secretaria y socia fundadora del Círculo Toscano de La Plata y participó activamente en la creación de otras instituciones.

Por su trayectoria, fue distinguida por el gobierno de Italia con el título de “Cavaliere” y reconocida por entidades de la colectividad. Así su legado, perdura en cada espacio que ayudó a construir.