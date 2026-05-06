El petróleo se derrumba hasta un 12% ante posible acuerdo de paz entre Irán y EEUU

Los precios internacionales del petróleo se desplomaban hoy hasta casi un 12% ante un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en la guerra de Medio Oriente, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

El Brent, referencia para Europa, cae durante esta jornada un 10,23%, cotizando en torno a los 98 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos cede un 11,93% y ronda los 90 dólares por barril.

Ambos índices de referencia vienen registrando jornadas en alza, con las cotizaciones en la zona de los 110 dólares, frente a la persistencia de los desacuerdos diplomáticos y el temor a un quiebre del alto al fuego vigente pero con la expectativa por el fin de la guerra se revirtió la tendencia.

La corrección en el valor del crudo está vinculada a las crecientes posibilidades de la firma de un memorando que selle la paz duradera entre las autoridades estadounidenses e iraníes, que ponga fin al conflicto armado y garantice la libre circulación por el estrecho de Ormuz.

Asimismo, el precio del gas europeo también se desacelera, al bajar un 8%. De esta manera, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, cae hasta los 43 euros por megavatio hora.