Subsidios al gas: quiénes pueden acceder y cómo obtener la bonificación extra

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El Gobierno aumentó esta semana la proporción de los subsidios al gas en las tarifas de mayo, lo que genera un mayor interés de los usuarios, incluidos los de la empresa Camuzzi que opera en La Plata, Berisso y Ensenada, por saber si están en condiciones de acceder al beneficio y de qué forma hacerlo.
El esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) está vigente desde comienzos del 2026 y el acceso permanece reservado a los hogares que reúnan las condiciones socioeconómicas y patrimoniales establecidas.
Durante mayo, los usuarios de gas natural y propano por red, incorporados dentro del régimen SEF, recibirán un 75% de bonificación total sobre el bloque de consumo subsidiado, debido a que el Gobierno aplicó un aumento adicional del 25% al subsidio de 50% general ya establecido para los meses de mayor consumo.
El subsidio debe gestionarse mediante la página oficial del Ministerio de Economía. Los usuarios de garrafas o beneficiarios del ex Programa Hogar y quienes perciban la Tarifa Social de Gas deben inscribirse para recibir el subsidio en el nuevo esquema.
Por su parte, los usuarios que ya están inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a hacer el trámite. Tampoco se tendrán que volver a registrar, para acceder a la bonificación adicional, aquellos que ya hayan realizado la gestión bajo el actual régimen de subsidios.
Para acceder a los subsidios focalizados, los hogares, considerando en conjunto a sus integrantes, deberán tener ingresos netos menores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según INDEC. Actualmente el valor tope asciende a $4.303.391,43.
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También serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:
- Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP.
- Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
- Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Estos son los hogares no alcanzados por los subsidios:
- Hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años. Este criterio no se aplica en el caso de contar con un integrante del hogar titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres o más inmuebles.
- Hogares en los que al menos un integrante posea una embarcación de lujo.
- Hogares en los que al menos un integrante posea una aeronave.
- Hogares en los que al menos un integrante posea Activos Societarios.
Para solicitar los subsidios hay que seguir estos pasos:
- Se debe ingresar a la página oficial del Ministerio de Economía para iniciar el proceso: https://www.argentina.gob.ar/subsidios
- Tener a mano la documentación requerida: el número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en la factura. El último ejemplar de DNI vigente. El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años. Una dirección de correo electrónico personal de uso habitual.
- Inscribirse en el ReSEF: llenar el formulario digital disponible en la plataforma, que tiene carácter de declaración jurada y requiere información precisa y actualizada. Se solicitan datos sobre ingresos, cantidad de integrantes, situación laboral, entre otros.
- Proceso de evaluación: al finalizar la inscripción, comienza un proceso de constatación de los datos brindados y una vez completado se comunica si el hogar accede al beneficio.
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