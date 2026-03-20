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Filtran chats de un ex mano derecha de Toviggino y un árbitro por presunto arreglo de partidos

Filtran chats de un ex mano derecha de Toviggino y un árbitro por presunto arreglo de partidos

Juan Pablo Beacon (derecha) junto a Pablo Toviggino.

20 de Marzo de 2026 | 08:23

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Se filtraron chats entre el árbitro argentino Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon, hijo de un dirigente del fútbol rionegrino y ex mano derecha de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que indicarían arreglo de partidos.

Según agencias de noticias, las capturas de pantalla de las conversaciones entre los protagonistas mencionados indican que el juez solicitaba un monto de dinero a cambio de dirigir ciertos partidos, específicamente a Tigre, y considerando “laburar” a cobrar a favor del club designado.

Las conversaciones se filtraron ya que Beacon, investigado en la causa que entrelaza a la AFA con Sur Finanzas por lavado de dinero, se estaría erigiendo como un imputado colaborador, al haberse peleado con Toviggino en septiembre del año pasado.

Un nuevo escándalo surgió en la Asociación del Fútbol Argentino, con la filtración de conversaciones de la aplicación de mensajería “WhatsApp” que involucrarían a Beacon con Lobo Medina y acusarían al juez de inclinar los partidos con arbitrajes tendenciosos.

Los mismos datan de los últimos meses de 2021, con un mensaje inicial en el que el dirigente se presenta como “amigo de Pablo” y cita al colegiado a presentarse en una oficina, exactamente el 12 de octubre, día en el que Tigre enfrentó a Mitre por la fecha 29 de la Primera Nacional.

El partido comenzó a las 17:10 y concluyó con un empate 3-3 en el estadio José Dellagiovanna. Algo más de tres horas y media después del inicio del encuentro, Lobo Medina le escribió al dirigente para afirmar: “laburé una banda. Jugó mal Tigre”, a lo que Beacon respondió: “dejaste todo hermano, tranquilo que esas cosas se ven. Mi amigo está muy conforme”.

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Además, en el día anterior, Beacon, que está investigado por haber participado en la compra de la mansión de Pilar, conversó con su entonces amigo Pablo Toviggino, quien le comentó: “me pide 400 Lobito, ¿Llegamos?”, para luego enterarse de que ya tenían una reunión pactada en su oficina.

Ante esto, el diputado de la Coalición Cívica por la Capital Federal Facundo Del Gaiso afirmó que presentará una denuncia contra Lobo Medina durante la jornada del viernes, asegurando que “los árbitros van a tener que explicar a la Justicia este escándalo”, que los arbitrajes “arreglados tienen que investigarse” y dudó si son “parte de una estafa, un negocio del juego on-line o del accionar mafioso”, esperando que la situación se detenga antes de que depare en “una tragedia en una cancha”.

Luis Lobo Medina ganó trascendencia como árbitro a principios de 2025, luego de un polémico arbitraje entre Barracas Central y Banfield, en la tercera fecha del Torneo Apertura.

En aquel partido, el “Guapo” se impuso por la mínima con un gol en posición adelantada, que el árbitro convalidó, e ignoró un claro penal en favor de la visita, a los 36 minutos de la segunda etapa.

El nivel de escándalo de su actuación en aquella tarde en la cancha de Arsenal generó opiniones negativas del presidente de Banfield ante la gestión de la AFA y sus arbitrajes, aunque algunas fechas después, con reiterados cobros en contra del “Taladro”, el mandatario del club del sur del conurbano bonaerense optó por retractarse.

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