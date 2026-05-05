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La advertencia de Irán a Estados Unidos: "Nosotros ni siquiera hemos empezado todavía"

Lo dijo el principal negociador iraní a través de X

La advertencia de Irán a Estados Unidos: "Nosotros ni siquiera hemos empezado todavía"
5 de Mayo de 2026 | 10:12

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El principal negociador de Irán en las conversaciones con Estados Unidos advirtió hoy que su país "ni siquiera ha empezado" su enfrentamiento por el estrecho de Ormuz.

"Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía", afirmó Mohamad Baqer Qalibaf en una publicación en X.

Qalibaf, que también es el presidente del Parlamento iraní, señaló que las acciones de Estados Unidos y sus aliados han puesto en riesgo la seguridad de la navegación en el estrecho, clave para el comercio mundial de petróleo y gas, pero aseguró que su "presencia maligna disminuirá".

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