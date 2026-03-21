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Distintos puntos de la zona norte de La Plata están sin luz

Distintos puntos de la zona norte de La Plata están sin luz
21 de Marzo de 2026 | 23:17

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Un corte de energía eléctrica en la noche del sábado afecta desde la tarde a distintos sectores del norte del partido de La Plata y generó una serie de reclamos vecinales por la falta de respuestas y la demora en la restitución del servicio.

Según los testimonios, la interrupción del suministro impacta en zonas de City Bell, Arturo Seguí y Villa Elisa. En City Bell, vecinos de calle 461 entre 19 y 20 señalaron que varias manzanas permanecen sin luz, mientras que en la intersección de 29 y 471 también se reportaron inconvenientes.

En paralelo, usuarios de Arturo Seguí y otras áreas de Villa Elisa indicaron que el corte se extiende de manera generalizada.

A estos reclamos se sumaron frentistas de calle 473 entre 28 y 132, quienes indicaron que permanecen sin servicio desde las 14, con reiterados reclamos sin respuesta. Según señalaron, se trata de una situación que ya se había registrado días atrás, cuando el suministro fue restablecido recién al día siguiente.

También cuestionaron la falta de atención por parte de la empresa y el deterioro del servicio.

En las inmediaciones de la estación de Villa Elisa, particularmente en el sector de las torres frente al andén, vecinos advirtieron que la zona quedó a oscuras y que la interrupción lleva al menos una hora.

Los reclamos coinciden en que el servicio se interrumpió alrededor de las 14 y que, hasta el momento, no hubo precisiones sobre los tiempos de reposición.

Frente a esta situación, usuarios manifestaron dificultades para comunicarse con la empresa distribuidora Edelap, ya que —según indicaron— las líneas de atención derivan a respuestas automáticas sin brindar información concreta sobre el estado del servicio.

Además, recordaron que durante la última tormenta la restitución de la electricidad demoró más de 15 horas en algunos sectores, por lo que temen que el escenario se repita.

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