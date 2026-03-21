Bono extra para jubilados y pensionados de Anses

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aún no oficializó el monto del bono extra para abril de 2026, aunque confirmó la continuidad del refuerzo.
De este modo, el Gobierno mantendrá el plus de 70 mil pesos para jubilados y pensionados, en el marco de la actualización mensual de haberes.
A su vez, el organismo aplicará un aumento del 2,9 por ciento en todas las prestaciones, en línea con el dato de inflación y el esquema vigente que ajusta los ingresos con dos meses de rezago.
Con la actualización, la jubilación mínima pasará a 380.319 pesos, a lo que se sumará el refuerzo extraordinario cuyo monto aún no confirmado.
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