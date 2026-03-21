En medio de la tormenta, usuarios de distintos barrios de La Plata reportan prolongados cortes de luz

En medio de la caudalosa lluvia que afectaba desde anoche a la Ciudad, vecinos reportaron esta mañana cortes del servicio de luz en distintos barrios. Tras varias horas a oscuras, solicitaron la normalización del funcionamiento de la red para evitar perder alimentos que requieren refrigeración.

Uno de los puntos afectados era en las inmediaciones de Plaza Sarmiento. Por caso, desde 17 entre 65 y 66, usuarios afirmaron que "estamos sin energía eléctrica desde las 7" y además manifestaron que "Edelap no responde ante solicitud de información y reclamo".

Desde un edificio de esa cuadra un usuario apuntó que "tengo carne y otros alimentos en la heladera y ya llevamos casi tres horas sin luz". "Si esto sigue así voy se va a echar todo a perder y eso me genera un gran problema económico. Encima este edificio tiene luz de obra y pagamos fortuna por la energía eléctrica", advirtió.

También emergieron reclamos vecinales desde 17 entre 64 y 65. "Nos despertamos esta mañana y por lo visto el corte viene de hace rato. Generamos el reclamo en Edelap con el número 9378081", relató otro usuario.

Esta situación se replicaba en 66 y 18, comentó una vecina. Asimismo, el drama se extendía hacia 16 y 60, de acuerdo con el relato de una usuaria afectada.

La falta de suministro en el barrio afectaba a pollajerías, cafeterías, panaderías, almacenes y hasta un gimnasio, remarcaron lectores de EL DIA.

En el reclamo por vía digital la Distribuidora le comunicó al cliente: "Detectamos que el servicio en tu zona se encuentra interrumpido por una falla en la red. Estamos trabajando para resolverlo".

Parque Sicardi era otro punto afectado por el cese eléctrico, aunque en este caso problema persistía desde la madrugada. "Somos vecinos de la zona de 7 y 637, en donde estamos sin luz desde alrededor de las 4. Parece que es bastante amplio el corte", alertaron desde el barrio.

En paralelo formularon un reclamo usuarios de 46 entre 4 y 5, en pleno centro de la Ciudad. "Estamos a oscuras desde la madrugada. En EDELAP dicen solamente que es un desperfecto técnico y que están trabajando para solucionarlo", afirmaron.

El drama por la ausencia del servicio se extendía a la zona de Diagonal 73 entre 55 y 56. "Desde las 4 no tenemos electricidad, tengo negocio y no puedo trabajar. Estoy perdiendo la mañana", sostuvo un comerciante. Según puntualizó "es un corte en los inmuebles con números impares".