Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción
Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción
Sábado con alerta amarilla, lluvias y jornada inestable en La Plata: cómo sigue el tiempo
Tortilla bajo investigación: la trama de una posible intoxicación fatal
Murió Conigliaro: adiós al hombre de uno de los goles más importantes de la historia pincha
La carne, un lujo para los platenses: el lomo ya supera los 35 mil pesos
Otra muerte, la misma postal: las motos dominan la tragedia vial
El adiós a Chuck Norris: el experto en artes marciales y héroe en “Walker Texas Ranger”
Ventas en baja y números en rojo potencian la crisis del sector textil
En El Nene, sábado de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Consumo, con resultados dispar en supermercados y mayoristas
Para Grabois, “este es el Gobierno más planero de la historia argentina”
VIDEO. Violencia en el Albert Thomas: peleas pactadas y padres a los golpes
Malestar en el Comercial San Martín por un curso para estudiantes adultos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La ciudad de La Plata amaneció este sábado bajo lluvias de variada intensidad, en una jornada marcada por la inestabilidad y el cielo completamente cubierto, mientras se mantiene vigente el alerta amarillo por condiciones meteorológicas adversas.
De acuerdo al último reporte de la cuenta oficial de Clima La Plata, se registran precipitaciones moderadas durante las primeras horas del día, con un escenario que continuará inestable durante la mañana. No obstante, el panorama comenzará a mejorar de forma gradual con el paso de las horas.
En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo el alerta amarillo, lo que implica la posibilidad de lluvias persistentes y algunos fenómenos localmente intensos, aunque sin representar riesgos generalizados para la población.
Según las previsiones, las condiciones tenderán a estabilizarse hacia el mediodía o primeras horas de la tarde, con una disminución progresiva de las precipitaciones y una mejora paulatina del tiempo.
Para el resto del sábado, se espera un cielo mayormente nublado, con temperaturas templadas y baja probabilidad de nuevas lluvias significativas, aunque no se descarta la presencia de chaparrones aislados.
Así, tras un inicio de jornada pasado por agua y bajo alerta, el clima en La Plata irá mejorando de forma gradual, aunque con nubosidad persistente durante gran parte del día.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí