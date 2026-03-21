Sábado con alerta amarilla, lluvias y jornada inestable en La Plata: cómo sigue el tiempo

La ciudad de La Plata amaneció este sábado bajo lluvias de variada intensidad, en una jornada marcada por la inestabilidad y el cielo completamente cubierto, mientras se mantiene vigente el alerta amarillo por condiciones meteorológicas adversas.

De acuerdo al último reporte de la cuenta oficial de Clima La Plata, se registran precipitaciones moderadas durante las primeras horas del día, con un escenario que continuará inestable durante la mañana. No obstante, el panorama comenzará a mejorar de forma gradual con el paso de las horas.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activo el alerta amarillo, lo que implica la posibilidad de lluvias persistentes y algunos fenómenos localmente intensos, aunque sin representar riesgos generalizados para la población.

Según las previsiones, las condiciones tenderán a estabilizarse hacia el mediodía o primeras horas de la tarde, con una disminución progresiva de las precipitaciones y una mejora paulatina del tiempo.

Para el resto del sábado, se espera un cielo mayormente nublado, con temperaturas templadas y baja probabilidad de nuevas lluvias significativas, aunque no se descarta la presencia de chaparrones aislados.

Así, tras un inicio de jornada pasado por agua y bajo alerta, el clima en La Plata irá mejorando de forma gradual, aunque con nubosidad persistente durante gran parte del día.