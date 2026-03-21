Choque y corte en Camino Belgrano a la altura de la República de los Niños

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Un accidente de tránsito generó complicaciones este sábado por la mañana en La Plata, donde un choque obligó a interrumpir la circulación sobre el Camino Belgrano, a la altura de la República de los Niños.
El siniestro ocurrió en la intersección de calle 501 y Camino Belgrano, a pocos metros del predio, donde por motivos que aún se investigan una motocicleta terminó sobre la calzada tras el impacto.
En el lugar trabajan efectivos policiales junto a una patrulla de guardia urbana, ordenando el tránsito y asistiendo en la zona, mientras se realizan las tareas correspondientes para despejar el camino.
Como consecuencia del hecho, el tránsito se encuentra reducido y con demoras, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona o circular con extrema precaución.
Además, las autoridades remarcan que las lluvias registradas durante la jornada vuelven la calzada resbaladiza, aumentando el riesgo de siniestros viales.
El hecho se suma a una mañana complicada en la región, marcada por las condiciones climáticas adversas y la necesidad de extremar cuidados al volante.
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