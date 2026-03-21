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Policiales |El hecho derivó en controles oficiales, toma de muestras y medidas judiciales

Tortilla bajo investigación: la trama de una posible intoxicación fatal

Tras la nota publicada en exclusiva por EL DIA, avanzan las actuaciones para determinar qué ocurrió con el hombre que murió luego de haber ingerido ese alimento, que compró en una panadería ubicada en 3 y 64

Tortilla bajo investigación: la trama de una posible intoxicación fatal

El local fue clausurado, pero luego volvió a abrir sus puertas / EL DIA

21 de Marzo de 2026 | 03:30
Edición impresa

La muerte de un hombre tras una presunta intoxicación alimentaria en La Plata sumó en las últimas horas nuevos capítulos que profundizan el caso y lo trasladan de lleno al terreno judicial. Todo ocurre tras la nota publicada en exclusiva por EL DIA, que dio cuenta de la descompostura de una pareja luego de consumir una tortilla comprada en una panadería de la zona de Plaza Rocha y del posterior fallecimiento de uno de ellos.

La víctima, identificada como Carlos Galván, murió luego de permanecer internado en el Hospital San Martín, mientras que su esposa logró recuperarse. Según trascendió, estudios de laboratorio habrían detectado la presencia de salmonella, lo que refuerza la hipótesis de una intoxicación alimentaria como desencadenante del cuadro. A partir de ese episodio, comenzaron a activarse distintos frentes de intervención.

Por un lado, según pudo saber este diario, se llevó adelante una inspección en el local señalado que derivó en una clausura preventiva. El personal municipal inspeccionó la panadería “La Ideal, relevó documentación y condiciones sanitaria. Durante el procedimiento se habrían detectado diversas irregularidades, entre ellas alimentos vencidos, productos en mal estado, deficiencias en las condiciones de higiene y documentación sanitaria no actualizada, además de la falta de habilitación para la venta de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, la situación se agravó con el correr de las horas. Siempre de acuerdo a lo reconstruido por este diario, tras la clausura los responsables del lugar habrían retirado la faja y reabierto el comercio, continuando con la atención al público de manera irregular. Esta maniobra no solo implicaría una violación directa de la medida impuesta, sino que además podría derivar en una clausura definitiva, instancia que se evaluaba en las últimas horas con intervención de la Justicia de Faltas.

En paralelo, el caso dio un salto clave: la intervención de la Justicia penal. El fiscal Fernando Padován, titular de la UFI N° 12 de La Plata, inició actuaciones de oficio bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.

Según pudo saber EL DIA, la fiscalía dispuso la apertura de actuaciones de oficio en torno a la presunta muerte por intoxicación derivada de productos elaborados, con la intervención de la DDI La Plata y el Gabinete de Homicidios, con el objetivo de resguardar pruebas y avanzar en la investigación penal ante posibles indicios de criminalidad. Entre las medidas ordenadas se encuentra el análisis de la historia clínica de la víctima, la intervención de áreas especializadas y la realización de una autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

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En cuanto al aspecto sanitario, también se dispuso la toma de muestras de alimentos en el local, las cuales fueron enviadas a analizar y cuyos resultados podrían demorar varios días. No obstante, una de las principales dificultades radica en la falta de trazabilidad de la tortilla consumida, lo que impide establecer con certeza su origen y las condiciones en las que fue manipulada o conservada.

De este modo, lo que inició como un caso doméstico con un desenlace trágico se transformó en una causa compleja, con derivaciones administrativas y judiciales, en la que se busca determinar si existieron responsabilidades en la cadena de elaboración y comercialización de alimentos.

 

 

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