Ritondo: “En la Provincia vamos a ir juntos con LLA”

Cristian Ritondo, en uno de sus tantos paso por la Casa Rosada /NA

A pesar que Mauricio Macri dejó entreveer en su mensaje en la reciente cumbre que en 2027 su partido no irá aliado con el de Gobierno, el diputado Cristian Ritondo aseguró que “el PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo”, a la vez que dijo que en la provincia de Buenos Aires deben ir “junto a la Libertad Avanza” para poder “ganarle al peronismo”.

“El PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo que destruye todo. El populismo es un problema realmente para la Argentina”, señaló en declaraciones a Radio Rivadavia a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, a la vez que dijo que el partido amarillo “está dispuesto a acompañar” a la fuerza libertaria.

Al ser consultado acerca del próximo candidato del PRO para la Presidencia, manifestó: “Mauricio Macri es el más responsable de todos, pero a nosotros nos importa la Argentina, no las candidaturas. Aprendimos después de que a nuestros dos últimos candidatos no les fue bien”.

“No hay alternativa que no ir juntos en Provincia de Buenos Aires”, aseveró, tras lo cual expresó: “Estoy comprometido a acompañar a Diego Santilli que tiene capacidad de gestión”.

Además, Ritondo dijo: “En la Provincia de Buenos Aires hicimos un buen acuerdo, lo hice con Karina (Milei) y todo el equipo. Nosotros decidimos acompañar este proyecto de país y a Javier Milei”.

“Es el más competitivo”

La legisladora porteña Laura Alonso afirmó, mientras, que el PRO “debe tener un candidato propio a Presidente” para las elecciones de 2027 y adelantó que a ella “y a muchos dentro del partido” les “gustaría que sea Mauricio Macri”.

En la antesala del Consejo Nacional del PRO, que se realiza el jueves en Parque Norte, la exvocera del Gobierno porteño sostuvo acerca de Macri: “Es un líder con experiencia que se retiró de la presidencia con 41% de los votos y es el más competitivo de todos los dirigentes que tenemos”.

“En la Provincia de Buenos Aires hicimos un buen acuerdo, lo hice con Karina (Milei)”

“Creo muchísimo en los valores del PRO, porque hemos trabajado con responsabilidad en todo este tiempo que nos ha tocado ser oposición constructiva al Gobierno de Javier Milei”, manifestó Alonso, quien durante la presidencia de Mauricio Macri fue directora de la Oficina Anticorrupción.

Asimismo, aseguró que: “Hoy la relación de Jorge (Macri) con el Presidente es diez puntos, pero seguimos reclamando la deuda de coparticipación (por 6.000 millones de dólares) que La Nación tiene con la Ciudad, porque el Gobierno porteño mantiene sus servicios, pero las cuentas están muy finitas”.

La legisladora dijo: “El PRO tiene la suerte de ser un partido que ha formado y sigue formando mucha dirigencia joven con experiencia”.