Crecimiento del 4,4%: la economía pudo avanzar

el sector de intermediación financiera fue el gran ganador de la economía argentina/web

El Producto Bruto Interno (PBI) creció 2,1% en el último trimestre de 2025 y acumuló un alza de 4,4% con respecto al año previo. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En ambos casos, la expansión mostró una desaceleración con respecto a los datos previos.

La variación interanual del PBI en 2025 respondió a la suba del Consumo privado (7,9%) y público (0,2%), de las Exportaciones (7,6%) y de la Formación bruta de capital fijo (16,4%).

Según detalló el organismo estadístico, por el lado de la oferta, los sectores de actividad que se destacaron por sus incrementos interanuales fueron Intermediación financiera (24,7%); Explotación de minas y canteras (8%); Hoteles y restaurantes (7,4%); y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (6,2%).

En cambio, a lo largo de 2025 mostraron caídas Pesca (-15,2%); Hogares privados con servicio doméstico (-1,1%); y Administración pública y defensa (-1%).

El informe también detalló que, medido a precios corrientes, el Consumo privado fue el componente más importante de la demanda, con el 70% del PBI, seguido por la Formación bruta de capital fijo (16%), las Exportaciones (15,6%) y el Consumo público (14,9%).

La cifra de crecimiento de la economía durante 2025 estuvo apenas por debajo de las estimaciones que habían publicado tanto el FMI (4,5%) como el Banco Mundial (4,6%).

De acuerdo con los datos del INDEC, la economía creció 4,4% en 2025, con 13 sectores que mostraron expansión y cuatro que cayeron. A continuación, los ganadores y perdedores del año: Intermediación financiera 24,7%; Impuestos netos de subsidios 8,7%; Explotación de minas y canteras 8%; Hoteles y restaurantes 7,4%; Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6,2%; Construcción 4,3%; Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3,6%; Comercio mayorista, minorista y reparaciones 3,6%; Transporte y comunicaciones 2,2%; Electricidad, gas y agua 0,9%; Industria manufacturera 0,8%; Enseñanza 0,7%; Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 0,2%; Servicios sociales y de salud 0,2%; Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria -1%; Hogares privados con servicio doméstico -1,1%; Pesca 15,2%.

Durante los últimos tres meses del año pasado, el PBI mostró una mejora de 2,1% a nivel interanual. Ese cálculo, correspondiente a la serie original del indicador, fue el resultado del crecimiento de 10,9% en las exportaciones y del alza de 4,1% en el consumo privado. En cambio, la inversión cedió 2,1% y el consumo público bajó 0,1%.

La medición desestacionalizada, por su parte, mostró un alza de 0,6% para el PBI en el último trimestre de 2025.