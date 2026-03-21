Para Grabois, “este es el Gobierno más planero de la historia argentina”

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“Ha destruido empleo registrado, ha destruido empleo comunitario en las cooperativas, pero ha repartido a troche y moche planes a través de la tarjeta Alimentar”, aseguró sobre el gobierno de Javier Milei, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois. Además, señaló que no reivindica “los planes sociales”, pero sí “las cooperativas”, mientras que dijo que “desde 2015 que no se perfora el número de la pobreza”.
“Dicho esto, prefiero que haya asistencia a que no la haya. Pero en ningún momento buscó una forma seria de integrar a esas personas en el mundo del trabajo”, explicó. “Todo lo contrario. Al destruir a las cooperativas a mansalva, no a las que hacían las cosas mal, a todas. Lo que hizo fue generar una zona liberada para la narcoestructura, el narcotráfico”.
“Yo no estoy reivindicando los planes sociales, yo reivindico las cooperativas”, indicó en declaraciones radiales, mientras que dijo: “Con Cristina (Kirchner) el número de la pobreza era el 25%. Desde el 2015 que no se perfora ese número. Ese era el núcleo duro, ahora el núcleo duro de la pobreza es del 30%”.
Además, manifestó: “Creo que es un honor desmerecido que la derecha deshumanizante me asocie a mí con los condenados de la tierra que es lo quise hacer toda mi vida. Creo que me falta mucho para lograrlo”.
Finalmente, señaló: “Parte del Episcopado son los obispos y no veo que tomen el legado de Francisco. Veo las acciones por un año del fallecimiento y no hay ni una al día. Nosotros venimos preparándonos todo el año para ese evento con las organizaciones”.
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