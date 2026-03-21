La carne, un lujo para los platenses: el lomo ya supera los 35 mil pesos

En medio de una suba sostenida de precios y una caída histórica del consumo, llevar la carne a la mesa familiar se volvió un lujo cada vez más difícil de sostener para los platenses. Hoy, el kilo promedia los 20 mil pesos -según el corte- y en algunos casos, como el lomo, ya supera los 35 mil. En ese contexto, las carnicerías sienten cada vez más el impacto: ventas en caída y clientes que compran cada vez menos.

Según los comerciantes, la carne acumuló varios incrementos en los últimos tres meses, pero en marzo los precios se mantuvieron estables.

Mariano Colaianni, dueño de una carnicería sobre avenida 60 entre 135 y 136, describió la situación con preocupación: “Somos de los rubros más castigados por los aumentos. Después de las subas, las ventas cayeron drásticamente. Igual, es algo que ya pasó otras veces, porque hasta que la gente se acomoda, baja el consumo”. Según su análisis, la reacción de los clientes ante los precios es ajustar el presupuesto: “Al principio dicen ‘no puedo pagar 20 mil pesos’, pero después se termina acomodando porque carne tiene que comer. Mientras tanto, el consumo se retrae”.

El comerciante explicó que la carne subió en el mostrador más del 30 por ciento desde diciembre. Para los carniceros, un poco más. El kilo en la media res pasó de alrededor de 7.500 pesos a unos 11.000. Es decir, un incremento de más del 45 por ciento.

En ese comercio, el kilo de lomo cuesta 35 mil pesos, el asado 25 mil, la cuadrada 22 mil, el vacío 29 mil, el bife de chorizo 35 mil, la paleta 22 mil, el cuadril 25 mil, la tira de costilla 25 mil, y el peceto 35 mil.

“Un asado para cuatro o cinco personas no baja de los 100 mil pesos”, señaló Colaianni, al indicar que pese a eso sigue siendo “el fuerte” de las ventas durante el fin de semana. “El resto de los días se vende de todo, pero no hay grandes compras. Lo que falta es ese movimiento grande del fin de semana”, agregó.

En cuanto a futuros aumentos, el comerciante cree que los precios podrían estabilizarse: “Sigo el mercado de Cañuelas y hay un parate fuerte. Si sube más, directamente no se va a vender”.

Cristian, encargado de otra carnicería en diagonal 80 y calle 2, coincidió con el panorama: “La carne tuvo varios aumentos en los últimos tres meses. Por suerte, en marzo se viene manteniendo bastante. Comparado con años anteriores, las ventas bajaron mucho”.

Para enfrentar la situación, comentó que ofrecen a los clientes alternativas más económicas: “La carne de cerdo y el pollo siguen siendo más baratos. Mucha gente se vuelca a esta opción”.

Los cortes económicos para milanesas son los más solicitados -explicó-, rondando los 20 mil pesos el kilo, mientras que los cortes de parrilla, especialmente el asado, vacío, matambre y tapa de asado, lideran las ventas del fin de semana. “Lo más caro es el lomo, que está alrededor de 25.000 pesos el kilo, y el vacío unos 24.000”, detalló Cristian.

En este comercio también se consigue peceto a 22 mil pesos y matambre a 19 mil pesos. La picada especial cuesta 18.500 pesos, al igual que la paleta.

Compras bajo control

En la calle, los vecinos de la Ciudad compartieron con este diario cómo la suba de la carne impacta directamente en la mesa familiar, modificando sus hábitos de consumo.

Marcos Domínguez, jubilado, indicó que “por ahora, se puede seguir consumiendo. No tanto como antes, porque está cara. Hoy un kilo de carne está arriba de los 25 mil pesos” y agregó: “Tengo familia, cuatro nietos, entonces hay que hacerla rendir. Un kilo puede durar para dos comidas. No se puede comprar todos los días”.

Cecilia Panizza, profesora de literatura y antropóloga, contó cómo su familia adapta el consumo frente a los aumentos: “Compramos mucho menos. Tratamos de aprovechar los días de promoción o las ofertas. Si no, no compramos. Porque la suba no condice con los salarios. No queda otra que ajustarse”.

Para graficar la situación, Alejandro, contador, sostuvo: “Cuando vas a la carnicería, mirás dos veces los precios” y agregó: “Nos tuvimos que reacomodar. Todavía podemos mantener cierto nivel de consumo, pero en menor medida. Compramos más que nada los fines de semana, en resto de los días consumimos bastante pollo”.