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Deportes |El lunes en uno

Medina define el equipo para jugar ante el Ferroviario

21 de Marzo de 2026 | 03:37
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Estudiantes se prepara para el partido del lunes ante Central Córdoba, a partir de las 19 en UNO. Alexander Medina deberá hacer al menos un cambio obligado y después no tocaría demasiado la base del equipo que triunfó en Mendoza ante Gimnasia.

El gran ausente será Fernando Muslera, quien fue convocado por Uruguay para la Fecha FIFA. El uruguayo se sumó a la concentración de la Celeste en Europa, por lo que el arquero ante el elenco santiagueño será Fabricio Iacovich.

Después, el que tiene chances de meterse en el once es Edwuin Cetré, quien tuvo un buen ingreso en el último encuentro. El que podría salir del equipo es Fabricio Pérez.

La buena noticia que recibió el Cacique es que Tomás Palacios podrá estar presente ante el Ferroviario, ya que más allá que el lunes arrancan los entrenamientos de la Selección Argentina, recibió un permiso especial para que pueda jugar el partido en UNO y después se sume con la albiceleste.

Después el Cacique quedó conforme con el rendimiento que tuvo el equipo en Mendoza, donde hubo rendimientos que se destacaron como el de Tiago Palacios. Más allá de los nombres que evalúa, no tocará demasiado el equipo.

El plantel hoy vuelve a entrenar en City Bell y si bien queda el entrenamiento de mañana, el entrenador uruguayo podría empezar a definir el once para ir por la segunda victoria al hilo y la primera, en condición de local para el DT con el albirrojo.

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Hasta el momento, en sus dos presentaciones en UNO, Estudiantes perdió: 1-0 con Vélez y 1-0 con Lanús, en partidos bastantes complejos. Anteriormente, los triunfos del Pincha ante su gente en el año fueron con Domínguez: 2-1 a Boca, 1-0 a Riestra y 1-0 a Sarmiento.

De no mediar inconvenientes y a la espera de resolver las dudas, el equipo iría así el lunes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Cetré o Pérez.

 

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