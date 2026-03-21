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Policiales |Calle 42 y diagonal 73

Le robaron más de $100 millones tras salir del banco

Le robaron más de $100 millones tras salir del banco

la zona del robo

21 de Marzo de 2026 | 03:28
Edición impresa

Un comerciante de 56 años fue víctima de un robo millonario a plena luz del día en La Plata, en un hecho que es investigado bajo la sospecha de que pudo haber existido información previa sobre el movimiento del dinero.

El episodio ocurrió ayer alrededor de las 11.15, cuando la víctima se encontraba dentro de su camioneta detenida en un semáforo sobre calle 42, en dirección a diagonal 73. En ese momento, escuchó una fuerte explosión: un delincuente rompió el vidrio trasero del vehículo y, en cuestión de segundos, tomó un bolso que estaba en el interior. Según la denuncia, el ladrón actuó con el rostro cubierto por un casco blanco y vestía ropa oscura. Tras apoderarse del botín, escapó a bordo de una motocicleta, donde lo esperaba un cómplice, y huyeron en contramano.

El bolso sustraído contenía más de 100 millones de pesos que el comerciante había retirado minutos antes de una sucursal bancaria. La secuencia, rápida y precisa, hace sospechar a los investigadores que los autores del hecho podrían haber seguido a la víctima o contado con algún dato previo.

La denuncia fue radicada en la comisaría cuarta, y ahora la pesquisa se centra en el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

 

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