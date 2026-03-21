Le robaron más de $100 millones tras salir del banco

Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción
Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción
Más allanamientos a la AFA, con el predio de Pilar y Faroni en la mira
Tortilla bajo investigación: la trama de una posible intoxicación fatal
Otra muerte, la misma postal: las motos dominan la tragedia vial
La carne, un lujo para los platenses: el lomo ya supera los 35 mil pesos
Murió Conigliaro: adiós al hombre de uno de los goles más importantes de la historia pincha
El adiós a Chuck Norris: el experto en artes marciales y héroe en “Walker Texas Ranger”
Ventas en baja y números en rojo potencian la crisis del sector textil
En El Nene, sábado de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Consumo, con resultados dispar en supermercados y mayoristas
Para Grabois, “este es el Gobierno más planero de la historia argentina”
VIDEO. Violencia en el Albert Thomas: peleas pactadas y padres a los golpes
Malestar en el Comercial San Martín por un curso para estudiantes adultos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un comerciante de 56 años fue víctima de un robo millonario a plena luz del día en La Plata, en un hecho que es investigado bajo la sospecha de que pudo haber existido información previa sobre el movimiento del dinero.
El episodio ocurrió ayer alrededor de las 11.15, cuando la víctima se encontraba dentro de su camioneta detenida en un semáforo sobre calle 42, en dirección a diagonal 73. En ese momento, escuchó una fuerte explosión: un delincuente rompió el vidrio trasero del vehículo y, en cuestión de segundos, tomó un bolso que estaba en el interior. Según la denuncia, el ladrón actuó con el rostro cubierto por un casco blanco y vestía ropa oscura. Tras apoderarse del botín, escapó a bordo de una motocicleta, donde lo esperaba un cómplice, y huyeron en contramano.
El bolso sustraído contenía más de 100 millones de pesos que el comerciante había retirado minutos antes de una sucursal bancaria. La secuencia, rápida y precisa, hace sospechar a los investigadores que los autores del hecho podrían haber seguido a la víctima o contado con algún dato previo.
La denuncia fue radicada en la comisaría cuarta, y ahora la pesquisa se centra en el análisis de cámaras de seguridad de la zona.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí