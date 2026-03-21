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Política y Economía |Efecto guerra

Dólar en baja y el riesgo país se volvió a disparar

Dólar en baja y el riesgo país se volvió a disparar
21 de Marzo de 2026 | 02:44
Edición impresa

El dólar mayorista quedó por debajo de los $1.400, ya que retomó la tendencia bajista de la última semana de febrero.

En la semana, retrocedió $9,50 y la distancia con el techo de la banda quebró un nuevo máximo en lo que va de 2026.

El tipo de cambio mayorista bajó $4 y cerró en $1.390,50.

Con este nivel, la cotización se posicionó a 17,8% del techo de la banda cambiaria, que se ubicó en $1.638,52.

Se trata del nivel más alto desde el 30 de junio de 2025, cuando tocó el 19,2%.

A nivel minorista, el dólar se vendió a $1.415 para la venta en el Banco Nación y en la semana cedió $5.

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Por otro lado, el dólar MEP opera a $1.420,76, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.472,20. El dólar blue cedió a $1.420 para la venta, aunque en la semana acumula un alza de $5 y, de mantenerse, marcaría su primer avance en un mes.

Más impacto

En la Bolsa, el S&P Merval avanzó en la semana, pero los bonos cayeron y el riesgo país anotó un nuevo máximo a nivel anual. A partir del recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente y la suba generalizada del petróleo, los mercados globales volvieron a acusar el impacto en los activos.

En Nueva York, los títulos en dólares anotaron importantes bajas generalizadas de hasta el 1,7% de la mano del Global 2041. A este le siguen el Global 2035 (-1,5%) y el Global 2038 (-1,5%). En este contexto, el riesgo país se disparó 5,1% a 633 puntos básicos y alcanzó un nuevo récord anual, así como su nivel más alto desde el 11 de diciembre de 2025.

Los Bonos CER avanzaron hasta 1,5%. El S&P Merval cayó 1,6% hasta los 2.725.326,3 puntos en pesos, mientras que medido en dólares lo hizo 2,6% hasta los 1.836,96 puntos. Los papeles locales operaron con mayoría de caídas por hasta 4,4% de la mano de Grupo Supervielle, seguido por Central Puerto (-3,9%) y Transportadora de Gas del Norte (-3,5%). A contramano, YPF subió 1%.

En la semana, el selectivo local acumuló una suba del 3,1% en pesos y otra del 2,1% en dólares, lo que implica el mayor avance en lo que va de marzo y el más grande desde hace un mes.

Entre los ADRs, la tendencia fue bajista: IRSA cayó 5,6% y Central Puerto lo hizo 4,4%. A su vez, la acción argentina Bioceres Crop volvió a sufrir fuertes pérdidas (-4,6%).

 

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