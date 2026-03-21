Otra muerte, la misma postal: las motos dominan la tragedia vial

En Calle 72 y 151 hubo otro accidente que rozó la tragedia / EL DIA

No da para más. La inseguridad vial volvió a golpear con fuerza en la Región y sumó otro motociclista a la lista de víctimas fatales. Un joven de 26 años murió en las últimas horas tras protagonizar un violento accidente de tránsito en City Bell. Con su fallecimiento, ya son 16 las personas que perdieron la vida en siniestros viales en lo que va de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada. El dato que vuelve a encender todas las alarmas es contundente: 12 de esos casos corresponden a personas que circulaban en vehículos de dos ruedas.

La víctima fue identificada como Emiliano Maroni, de 26 años, vecino del barrio Savoia. Según pudo reconstruir EL DIA, el siniestro ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana sobre Camino Parque Centenario y 476, cuando, por causas que aún se investigan, la moto que conducía Maroni fue embestida por un Ford Focus.

Según fuentes del caso y registros de cámaras de seguridad a los que accedió este diario, el impacto se produjo cuando el joven intentaba girar hacia la izquierda, en una maniobra que coincidió con el cambio del semáforo a rojo.

Como consecuencia del choque, salió despedido varios metros y cayó pesadamente sobre el asfalto. Personal policial que patrullaba la zona fue el primero en intervenir y encontró a Maroni con una grave lesión en una de sus piernas, compatible con una fractura expuesta. Una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital de Gonnet, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Tras el deceso, la causa fue recaratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la UFI N° 12 de La Plata, que ahora busca establecer con precisión cómo se produjo el siniestro y determinar eventuales responsabilidades.

El caso de Maroni no es un hecho aislado. Por el contrario, se inscribe en una seguidilla de episodios que reflejan una problemática cada vez más grave en la Región. En apenas dos meses y medio, el tránsito ya dejó 16 muertos, una cifra que preocupa por su ritmo de crecimiento y por la marcada concentración en un mismo tipo de usuarios.

La estadística es clara: casi tres de cada cuatro muertes viales en 2026 corresponden a personas que circulaban en vehículos de dos ruedas, lo que vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de este sector en el entramado urbano.

La tendencia, además, replica lo ocurrido durante 2025, cuando la Región cerró el año con 80 fallecidos en siniestros viales, el número más alto de los últimos tiempos. En ese período, más del 60% de los casos también tuvo como protagonistas a conductores de motos, consolidando un patrón que lejos de revertirse, se profundiza.

Otro grave siniestro

A la par de esta nueva tragedia, ayer también se reportaron otros accidentes que volvieron a tener a motociclistas como protagonistas. En la zona de 72 y 151, un joven de 20 años resultó herido tras colisionar con una camioneta y debió ser trasladado al hospital de Melchor Romero, aunque fuera de peligro.

En tanto, en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 50 en jurisdicción de Brandsen, otro siniestro terminó con la muerte de un hombre que fue embestido por un camión.

El escenario es tan claro como preocupante. Las muertes viales no sólo se acumulan, sino que repiten patrones. El 2026 avanza y, lejos de mostrar mejoras, los números vuelven a encender una señal de alarma en una problemática que, día a día, se cobra nuevas vidas.