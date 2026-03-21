El adiós a Chuck Norris: el experto en artes marciales y héroe en “Walker Texas Ranger”

El mundo del espectáculo no estaba listo para esto: Chuck Norris, figura de acción del cine estadounidense y leyenda de las artes marciales, falleció a los 86 años, dejando una profunda tristeza en amigos, colegas y, en especial, en su familia, quienes informaron la muerte del ídolo de acción a través de un sentido mensaje en sus redes sociales.

“Es con el corazón roto que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris”, se leía en el texto publicado en las redes sociales del protagonista de “Walker, Texas Ranger”.

La familia dijo que quería mantener las circunstancias de su fallecimiento en privado, pero que el actor estuvo acompañado por ellos “y en paz”. Además, destacaron: “Para el mundo, él era un artista marcial, un actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, él era un esposo devoto, un querido padre y abuelo, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”.

Estrellas de la acción como Sylvester Stallone, Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme lo homenajearon de inmediato. “Siempre lo vi como un modelo a seguir”, dijo Lundgren en Instagram. “Alguien con el respeto, la humildad y la fuerza que requiere ser un hombre”, agregó.

Stallone, por su parte, recordó sus “buenos momentos trabajando juntos”, mientras que Van Damme dijo que será “muy extrañado”.

El artista había sido internado de urgencia durante un viaje a Hawái y, a pesar de que la situación estaba controlada, sufrió una grave descompensación que derivó en su muerte.

Ícono del cine de acción y las artes marciales

Norris, una leyenda de las artes marciales y famoso por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década de 1980, cumplió 86 años el 10 de marzo y marcó la celebración con una publicación en las redes sociales. “Yo no envejezco. Yo subo de nivel”, señaló en un video en el que se le veía entrenando. “Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven”, agregó.

“Él era el corazón de nuestra familia”, decía el comunicado que confirmó su partida

Nacido en Oklahoma bajo el nombre de Carlos Ray Norris el 10 de marzo de 1940, el actor descubrió su pasión por las artes marciales cuando prestaba servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Corea del Sur. Su interés por el tang soo do, un arte marcial coreano basado en el karate, llevaría a Norris a derribar a muchos oponentes sobre el tatami y a convertirse él mismo en un ídolo de la gran pantalla.

Su épica pelea con Bruce Lee en la clásica película de kung-fu de 1972 “El dragón”, que recaudó mil veces su presupuesto de 130.000 dólares, contribuyó a convertir a Norris en una figura del cine y la televisión.

“Yo no envejezco. Yo subo de nivel”, había declarado recientemente

Pero Norris, que de niño idolatraba a John Wayne, se hizo actor casi por casualidad. Tras dejar la Fuerza Aérea en 1962, se instaló en Los Ángeles, donde, mientras esperaba una oportunidad para formarse como policía, montó un estudio de artes marciales y encontró su vocación.

En 1967, con un título de campeón de karate de Estados Unidos, se volvió el instructor de referencia para celebridades como Steve McQueen, Priscilla Presley y Donny Osmond.

Más tarde, Norris se hizo amigo de Bruce Lee y debutó como actor con un cameo en “Las demoledoras”, de Dean Martin, en 1968. Le siguieron numerosos papeles protagonistas en películas de karate, y en 1983, se metió en la piel de un taciturno ranger de Texas que libraba una guerra contra un traficante de armas en “McQuade, el lobo solitario”, que sirvió de modelo para la serie de culto “Walker, Texas Ranger”, con la que logró consolidar su carrera.

La serie se emitió durante ocho temporadas y dio lugar a innumerables chistes y memes, en especial por la entereza de Chuck, al que muchos tildaban como “indestructible”, situación que le resultaba muy divertida.

Un hombre amado por los suyos

A pesar de la imagen recia que presentaba en la pantalla grande y más tarde en la TV, Chuck Norris supo cosechar un cariño enorme entre los suyos. Cristiano evangélico, nació en una familia de tres hermanos criados principalmente por su madre irlandesa tras el divorcio de su padre alcohólico.

El actor tuvo cinco hijos: dos de su primer matrimonio con Dianne Holechek, dos con su segunda esposa, Gena O’Kelley, y una hija fruto de una aventura durante su primer matrimonio. “Fuiste el mejor padre que Dios podría haberme dado, y el mejor hombre que he conocido. No importa lo que pasara, siempre estuviste allí”, lo despidió Dakota, una de sus hijas.

Norris gustaba compartir tiempo en familia con sus hijos y nietos y, aunque a veces tuvo polémicas con su imagen, en especial cuando se convirtió en la cara pública de la empresa armamentística Glock, a pesar de la epidemia de violencia armada en Estados Unidos, cosechó fama de “buen hombre” y por eso su partida caló profundamente.