La oposición pide interpelar a Karina Milei y Manuel Adorni

Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción
Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción
Más allanamientos a la AFA, con el predio de Pilar y Faroni en la mira
Tortilla bajo investigación: la trama de una posible intoxicación fatal
Otra muerte, la misma postal: las motos dominan la tragedia vial
La carne, un lujo para los platenses: el lomo ya supera los 35 mil pesos
Murió Conigliaro: adiós al hombre de uno de los goles más importantes de la historia pincha
El adiós a Chuck Norris: el experto en artes marciales y héroe en “Walker Texas Ranger”
Ventas en baja y números en rojo potencian la crisis del sector textil
En El Nene, sábado de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Consumo, con resultados dispar en supermercados y mayoristas
Para Grabois, “este es el Gobierno más planero de la historia argentina”
VIDEO. Violencia en el Albert Thomas: peleas pactadas y padres a los golpes
Malestar en el Comercial San Martín por un curso para estudiantes adultos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Son diputados que integraron la comisión investigadora de $Libra. También hcieron pedidos de informes al Presidente
Diputadas y diputados que integraron la Comisión Investigadora del caso $Libra han formalizado ayer la presentación de un pedido de informes y de acceso a la información pública dirigido al Presidente de la Nación, Javier Milei.
Asimismo, se han elevado proyectos de interpelación para que la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comparezcan ante la Cámara de Diputados a brindar las explicaciones pertinentes.
La iniciativa legislativa se fundamenta en “la responsabilidad política y la transparencia que deben regir los actos de la administración pública. Si bien la Constitución Nacional establece en su Artículo 100 (inc. 10) y en su Artículo 101 la obligatoriedad del Jefe de Gabinete de ministros de informar mensualmente sobre la marcha del gobierno ante el Congreso, la gravedad institucional del caso $Libra y la implicación personal directa del Presidente y de la Secretaria General de la Presidencia exigen respuestas inmediatas. En el caso del Jefe de Gabinete, es él quien debe responder por el Presidente de la Nación, los ministros y el conjunto de los funcionarios de la Administración Pública Nacional ante el Congreso de la Nación”, reclaman.
Según los legisladores, “la evidencia recabada en el Informe Final de la Comisión Investigadora y las recientes revelaciones del periodismo de investigación exponen contradicciones insalvables con las declaraciones públicas vertidas por el titular del Ejecutivo durante todo el año 2025”. Y sostoienen que “ante el silencio oficial y el incremento de las agresiones hacia la libertad de prensa, el Congreso de la Nación debe actuar frente a un hecho de profunda gravedad institucional”.
“El sistema de frenos y contrapesos -agrega el documento- exige que el Poder Ejecutivo rinda cuentas cuando existen sospechas fundadas de irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Los hallazgos del caso $Libra comprometen la ética pública. Es indispensable que los responsables directos den explicaciones ante las y los representantes del pueblo para restablecer la confianza en las instituciones”.
Y concluyen: “Instamos al Poder Ejecutivo a cesar de inmediato los ataques sistemáticos contra los medios de comunicación y a someterse a los mecanismos de control que nuestra Constitución establece. La Cámara de Diputados es el ámbito natural de representación del pueblo argentino. Ocultar información al cuerpo legislativo es, en última instancia, ocultar información a la ciudadanía”.
LE PUEDE INTERESAR
Consumo, con resultados dispar en supermercados y mayoristas
LE PUEDE INTERESAR
Más allanamientos a la AFA, con el predio de Pilar y Faroni en la mira
Días atrás senadores de Unión por la Patria (UxP) embistieron contra el presidente Milei, a quien calificaron como un “estafador serial” a raíz de los últimos hallazgos del caso $ Libra.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí