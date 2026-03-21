La oposición pide interpelar a Karina Milei y Manuel Adorni

Diputadas y diputados que integraron la Comisión Investigadora del caso $Libra han formalizado ayer la presentación de un pedido de informes y de acceso a la información pública dirigido al Presidente de la Nación, Javier Milei.

Asimismo, se han elevado proyectos de interpelación para que la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comparezcan ante la Cámara de Diputados a brindar las explicaciones pertinentes.

La iniciativa legislativa se fundamenta en “la responsabilidad política y la transparencia que deben regir los actos de la administración pública. Si bien la Constitución Nacional establece en su Artículo 100 (inc. 10) y en su Artículo 101 la obligatoriedad del Jefe de Gabinete de ministros de informar mensualmente sobre la marcha del gobierno ante el Congreso, la gravedad institucional del caso $Libra y la implicación personal directa del Presidente y de la Secretaria General de la Presidencia exigen respuestas inmediatas. En el caso del Jefe de Gabinete, es él quien debe responder por el Presidente de la Nación, los ministros y el conjunto de los funcionarios de la Administración Pública Nacional ante el Congreso de la Nación”, reclaman.

Según los legisladores, “la evidencia recabada en el Informe Final de la Comisión Investigadora y las recientes revelaciones del periodismo de investigación exponen contradicciones insalvables con las declaraciones públicas vertidas por el titular del Ejecutivo durante todo el año 2025”. Y sostoienen que “ante el silencio oficial y el incremento de las agresiones hacia la libertad de prensa, el Congreso de la Nación debe actuar frente a un hecho de profunda gravedad institucional”.

“El sistema de frenos y contrapesos -agrega el documento- exige que el Poder Ejecutivo rinda cuentas cuando existen sospechas fundadas de irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Los hallazgos del caso $Libra comprometen la ética pública. Es indispensable que los responsables directos den explicaciones ante las y los representantes del pueblo para restablecer la confianza en las instituciones”.

Y concluyen: “Instamos al Poder Ejecutivo a cesar de inmediato los ataques sistemáticos contra los medios de comunicación y a someterse a los mecanismos de control que nuestra Constitución establece. La Cámara de Diputados es el ámbito natural de representación del pueblo argentino. Ocultar información al cuerpo legislativo es, en última instancia, ocultar información a la ciudadanía”.

Días atrás senadores de Unión por la Patria (UxP) embistieron contra el presidente Milei, a quien calificaron como un “estafador serial” a raíz de los últimos hallazgos del caso $ Libra.