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Deportes |Tenía 85 años y dejó un legado en el periodismo

Conmoción por la muerte de Cherquis Bialo

Conmoción por la muerte de Cherquis Bialo
21 de Marzo de 2026 | 03:33
Edición impresa

El periodismo está de luto. A los 85 años, falleció Ernesto “Cherquis” Bialo durante la noche del viernes. Según las informaciones más recientes, su fallecimiento se produjo a las 21:56, tras atravesar un prolongado cuadro de salud marcado por una leucemia que había deteriorado seriamente su estado en el último año.

El periodista había sido internado en reiteradas ocasiones en el Hospital Alemán, donde en 2025 atravesó un cuadro de gravedad que motivó pedidos públicos de donantes de sangre y generó una amplia respuesta de colegas y seguidores. En aquel momento logró recuperarse. Él mismo explicó entonces la secuencia médica: un enfriamiento derivó en broncoespasmo, luego en pulmonía y finalmente en una neumonía bilateral que afectó su sistema inmunológico y comprometió el funcionamiento de la médula ósea, cuadro que desembocó en la leucemia.

Esta vez, de acuerdo con los reportes difundidos en las últimas horas, no logró sobreponerse.La confirmación pública de su muerte se produjo en tiempo real durante la franja nocturna, con publicaciones iniciales de portales como Infobae y otros medios nacionales que rápidamente replicaron la noticia. En esas primeras coberturas se destacó el delicado contexto de salud en el que se encontraba y el antecedente de una recuperación previa que él mismo había calificado como “milagrosa”.

 

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