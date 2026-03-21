Conmoción por la muerte de Cherquis Bialo

Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción
Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción
Más allanamientos a la AFA, con el predio de Pilar y Faroni en la mira
Tortilla bajo investigación: la trama de una posible intoxicación fatal
Otra muerte, la misma postal: las motos dominan la tragedia vial
La carne, un lujo para los platenses: el lomo ya supera los 35 mil pesos
Murió Conigliaro: adiós al hombre de uno de los goles más importantes de la historia pincha
El adiós a Chuck Norris: el experto en artes marciales y héroe en “Walker Texas Ranger”
Ventas en baja y números en rojo potencian la crisis del sector textil
En El Nene, sábado de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Consumo, con resultados dispar en supermercados y mayoristas
Para Grabois, “este es el Gobierno más planero de la historia argentina”
Violencia en el Albert Thomas: peleas pactadas y padres a los golpes
Malestar en el Comercial San Martín por un curso para estudiantes adultos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El periodismo está de luto. A los 85 años, falleció Ernesto “Cherquis” Bialo durante la noche del viernes. Según las informaciones más recientes, su fallecimiento se produjo a las 21:56, tras atravesar un prolongado cuadro de salud marcado por una leucemia que había deteriorado seriamente su estado en el último año.
El periodista había sido internado en reiteradas ocasiones en el Hospital Alemán, donde en 2025 atravesó un cuadro de gravedad que motivó pedidos públicos de donantes de sangre y generó una amplia respuesta de colegas y seguidores. En aquel momento logró recuperarse. Él mismo explicó entonces la secuencia médica: un enfriamiento derivó en broncoespasmo, luego en pulmonía y finalmente en una neumonía bilateral que afectó su sistema inmunológico y comprometió el funcionamiento de la médula ósea, cuadro que desembocó en la leucemia.
Esta vez, de acuerdo con los reportes difundidos en las últimas horas, no logró sobreponerse.La confirmación pública de su muerte se produjo en tiempo real durante la franja nocturna, con publicaciones iniciales de portales como Infobae y otros medios nacionales que rápidamente replicaron la noticia. En esas primeras coberturas se destacó el delicado contexto de salud en el que se encontraba y el antecedente de una recuperación previa que él mismo había calificado como “milagrosa”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí