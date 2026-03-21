Murió el baterista de Los Piojos, mientras ensayaba en una escuela de percusión

"¡Otra vez no!": nuevo corte de agua afecta este sábado a gran parte de La Plata y los usuarios estallan de bronca
"¡Otra vez no!": nuevo corte de agua afecta este sábado a gran parte de La Plata y los usuarios estallan de bronca
Torrentosa lluvia y alerta vigente este sábado en La Plata: cómo sigue el tiempo
Tortilla bajo investigación: la trama de una posible intoxicación fatal
Murió Conigliaro: adiós al hombre de uno de los goles más importantes de la historia pincha
La FULP renovó autoridades y la JUP retuvo la conducción en un congreso marcado por la unidad estudiantil
Calles anegadas en La Plata tras las lluvias: vecinos reportan complicaciones en distintos barrios
Choque y corte en Camino Belgrano a la altura de la República de los Niños
La carne, un lujo para los platenses: el lomo ya supera los 35 mil pesos
Otro trimestre en rojo en el sector inmobiliario y de la construcción
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado lluvioso en La Plata
Toda la agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y TV
Otra muerte, la misma postal: las motos dominan la tragedia vial
El adiós a Chuck Norris: el experto en artes marciales y héroe en “Walker Texas Ranger”
Ventas en baja y números en rojo potencian la crisis del sector textil
En El Nene, sábado de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este sábado 21 de marzo
Consumo, con resultados dispar en supermercados y mayoristas
Para Grabois, “este es el Gobierno más planero de la historia argentina”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Daniel Oscar Buira falleció tras una descompensación esta madrugada. Tenía 55 años.
Escuchar esta nota
Daniel Oscar Buira, el baterista de la banda Los Piojos, murió esta madrugada, a los 55 años, cuando se encontraba en una escuela de percusión del partido bonaerense de Morón luego de descompensarse y quedar sin respiración.
Fuentes policiales informaron que el músico se encontraba en la “Escuela de Percusión La Chilinga”, cuando, desde el lugar, realizaron un llamado al 911, por lo que efectivos arribaron al espacio donde uno de los presentes sostuvo que el baterista estaba en un patio interno y había solicitado ayuda porque “no podía respirar”.
En tanto, el mismo testigo indicó que al salir a asistirlo, se descompensó, perdió el conocimiento y dejó de respirar. Por su parte, el personal del SAME constató el fallecimiento en la escuela.
Los efectivos dialogaron con familiares que indicaron que el músico tenía asma. No obstante, el Ministerio Público Fiscal dispuso medidas de rigor, ante la ausencia de cámaras de seguridad en el interior de la escuela, aunque sí quedó registrado el área externa. El caso está en manos de la UFI 8.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí