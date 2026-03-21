Una sesión especial del Concejo por la “Memoria”

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En el marco de los 50 años del golpe de Estado que se cumplirán el próximo 24, el Concejo Deliberante local concretó una sesión especial en el Espacio para la Memoria que funciona en la ex Comisaría 5ª, uno de los sitios emblemáticos de la Región donde operó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
La jornada estuvo marcada por un fuerte contraste entre la carga emotiva de los homenajes y la fractura política evidenciada con las ausencias de libertarios y del PRO. Estuvo presidida por el titular del cuerpo, Marcelo Galland, y contó con la participación de concejales, funcionarios y referentes de organismos de derechos humanos.
Durante la sesión se trató un amplio orden del día con eje en la “Memoria, la verdad y la justicia”, que incluyó el reconocimiento a Estela de Carlotto como “Patrimonio Cultural Viviente” de la Ciudad, la declaración de “Visitante Ilustre” al juez Baltasar Garzón, y distinciones al Equipo Argentino de Antropología Forense, a HIJOS La Plata y a distintos espacios culturales como Teatro, Música y Danza por la Identidad.
Contó con la presencia de Leonardo Fossati Ortega, hijo de desaparecidos y nieto recuperado, nacido en cautiverio, quien reconstruyó su historia personal vinculada a ese mismo lugar.
También estuvo presente en el recinto de Rosa Schonfeld de Bru, madre de Miguel Bru, el estudiante de periodismo desaparecido en 1993.
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