Descaro total: simuló no poder caminar para robar

En medio de un contexto de inseguridad creciente y hechos delictivos que generan preocupación en la región, un insólito episodio ocurrido en Berisso volvió a poner en evidencia el nivel de audacia con el que actúan algunos delincuentes. Un hombre de 47 años fue detenido luego de robar una camioneta y simular ser discapacitado para intentar escapar, en una maniobra que sorprendió incluso a los investigadores.

De acuerdo a lo revelado por voceros policiales a este diario, el hecho se registró en la zona de 15 y 161, donde un trabajador de 49 años dejó su vehículo estacionado en la vía pública. Minutos después, advirtió que su camioneta había sido sustraída, por lo que dio aviso a la Policía.

A partir de la denuncia, se montó un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad, que permitió localizar el rodado en 7 y 129. Sin embargo, lo que parecía un procedimiento habitual tomó un giro inesperado.

Detención y sorpresa

Según informaron fuentes del caso, testigos aseguraron que la camioneta había sido abandonada por un hombre que se desplazaba en silla de ruedas, quien inmediatamente emprendió la fuga hacia la zona de avenida 60. La secuencia además quedó registrada por cámaras de seguridad.

Con esos datos, los efectivos iniciaron un rastrillaje en las inmediaciones y lograron interceptar al sospechoso en 60 y 129, donde fue finalmente aprehendido. Lo más llamativo del caso se conoció instantes después: el detenido no presentaba ninguna discapacidad motriz, sino que habría utilizado la silla de ruedas como parte de una estrategia para no despertar sospechas y facilitar la huida tras el robo.

El vehículo sustraído, una camioneta utilitaria, fue recuperado y restituido a su propietario, mientras que el acusado quedó a disposición de la UFI N°6, que interviene en la causa caratulada como hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública. Para los investigadores, la maniobra no solo resultó llamativa por su modalidad, sino que también refleja el nivel de impunidad y creatividad delictiva que se repite en distintos puntos de la región.

El caso generó sorpresa entre vecinos de la zona, quienes señalaron que los hechos de inseguridad son cada vez más frecuentes y que, en muchos casos, los delincuentes actúan con total despreocupación, incluso recurriendo a estrategias inusuales para concretar los robos o evitar ser identificados.

Así, lo que comenzó como un hurto más terminó convirtiéndose en un episodio tan insólito como preocupante, que vuelve a poner el foco en un problema que no da tregua y que suma nuevas modalidades en medio de un escenario marcado por la reiteración de hechos delictivos.